Журналисты показали один из самых оригинальных домов Беларуси 2 20.09.2022, 12:30

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Участок утопает в зелени, а коттедж находится под землей.

Подземные дома строят по всему миру, но все равно это единичные экземпляры — жить ниже уровня земли, считай, в землянке, в ХХI веке не каждый согласится. Возможно, у нас таких в стране и больше, но знаем мы только об одном, и находится он всего в восьми километрах от Минска. Он надежно спрятан, с одной стороны похож на бункер, с другой — на поросший травой холм. О его существовании журналисты realt.by узнали только после появления объявления на сайте. Съездили посмотреть, что представляет собой дом, больше чем на наполовину зарытый в грунт.

Интересующий дом находится в деревне Новая Веска в Раковском направлении, всего в 5 минутах от МКАД. Однако найти его без риэлтера у нас вряд ли получилось бы — он надежно запрятан за живой изгородью из елок и орешника.

Справившись с массивными откатными воротами оригинальной конструкции (створки подвешены на направляющей рельсе), попадаем во двор с бетонными дорожками ко входу и гаражу.

Первое впечатление — перед нами бетонный бункер, но «гражданский». В настоящем не было бы таких больших окон и деревянных дверей со стеклом. В остальном сходство поразительное — массивные бетонные стены растут из земли, высота небольшая, около двух метров. С двух сторон стены полностью закрыты земляной насыпью, поросшей травой. Как мы выяснили, на плоском перекрытии сверху раньше тоже была насыпь, но потом там решили надстроить дополнительный этаж.

Владелица дома поделилась в объявлении своими детскими воспоминаниями: «Я провела там прекрасное детство — летом мы играли на крыше, плавали в самодельном пруду прямо во дворе, а зимой катались с крыши на санках или прыгали в сугроб. А когда я прочитала Толкиена, я поняла что живу в настоящей Хоббитании!»

Дом построен в 1990 году владельцем, минским архитектором. Вдохновлялся же он американским опытом: в 1974 год в США был создан первый подобный дом — Ecology house. Подземные дома начали строить благодаря растущему интересу к экологическому и пассивному строительству — земля отличный теплоизолятор, поэтому зимой в таком доме тепло, а летом — прохладно без кондиционеров и обогревателей. Укрытое под слоем земли жилье рассматривалось как средство снижения затрат на отопление дома — многие заявляли об экономии до 70 процентов.

По своей структуре, своему интерьеру, подземные дома не отличались от типичных загородных домов того времени. Они были символом того, на что люди готовы пойти, чтобы сохранить свой уровень комфорта и свой образ жизни в момент кризиса.

Технология строительства имеет свои разновидности, но если говорить про наш случай, то здесь мы имеем бетонные стены с теплой сердцевиной — внутрь засыпан утеплитель. Частично дом находится под землей — он углублен и сверху засыпан грунтом, и за счет этого в нем сохраняется температура в 15 градусов и зимой и летом (без отопления).

Форма основной части почти квадратная, с одной стороны под углом пристроен еще один объем — большой гараж две машины. Крыша плоская, представляет собой массивную бетонную плиту, что и делает дом похожим на бункер.

В какой-то момент земляную крышу над домом владельцы решили переделать — сделать сверху еще мансардный этаж. Задумка была реализована не до конца и вряд ли она теперь соответствует современным представлениям, как должна выглядеть крыша.

Понимая, что за уникальный объект перед нами, заходим в холл. На улице солнечный день, но в нем царит полумрак, включаем свет. Отделка из 90-х требует обновления — старые обои, штукатурка на потолке уже не актуальны. На полах старый дубовый паркет.

В доме три спальни, гостиная и кухня — в них светлее из-за больших двойных окон в деревянных рамах. Если разобраться, то естественного освещения было бы гораздо больше, но высокая и плотная живая изгородь наглухо закрыла дом от солнца.

Другое дело — кухня. Солнечный свет попадает сюда из большого окна в потолке, здесь светло и из этой точки помещение гостиной уже не выглядит мрачноватой.

В той части дома, где стены полностью скрыты под землей, находятся домашняя баня, ванная, санузел и большое помещение для хранения овощей и закаток. Стоит отметить, что внутри всех помещений на удивление сухо, подвального холода и сырости нет.

Отапливается весь дом печью с улицы — у нее огромная топка, в которой можно сжечь любые дрова. Насколько мы поняли, от печи по дому скрытно протянуты трубы во все помещения под полами. Радиаторов не нашли.

Рядом с домом находится пруд — его необходимо почистить. Раньше хозяин в нем разводил раков. А еще он был пчеловодом — на участке построена мастерская пчеловода.

Сам участок утопает в зелени — кроме живой изгороди, на нем растут яблони, груши, вишни, черешни, калина, облепиха, липа. Перед входом — два исполинских грецких ореха, и каждую осень они дают много плодов.

Заметно, что люди здесь появляются здесь наездами — участку требуется благоустройство. А он большой — 25 соток! Такие владения под самым боком Минска сейчас редкость и сами по себе являются ценностью.

Дом требует современного ремонта как внутри так и снаружи — все-таки ему уже больше 30 лет. Владелица, кстати, понимает, в каком состоянии продается дом, поэтому готова торговаться (сейчас указана цена 150 000 долларов).

Возможно, кому-то идеи Ecology house покажутся близкими, и этот подземный дом под Минском получит вторую жизнь.

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