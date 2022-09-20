Горб имперского верблюда и украинская соломинка

Горб имперского верблюда и украинская соломинка2
- Сергей Марченко
- 20.09.2022, 12:34
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Последовательность маленьких побед и мелких поражений Московии – путь к победе в войне.
Украина ведет большую войну. Противник – один из самых сильных в мире. Были оккупированы более 20% территории. Интенсивность ведения боевых действий выше, чем во время Сталинградской битвы.
Мы не выиграем эту войну просто храбростью Вооруженных Сил Украины. К победе приведет не один, а целый ряд различных факторов, которые будут иметь какое-то небольшое влияние, но вместе склонят чашу весов в нашу пользу.
Нужно приветствовать что-либо, что ослабляет их и усиливает нас. Даже незначительный, на первый взгляд, фактор может стать той соломинкой, которая сломает горб имперского верблюда.
Многие люди этого искренне не понимают и пренебрегают «мелочами». А это не мелочи. Последовательность маленьких побед и мелких поражений Московии – это наш путь к победе в войне.
Сергей Марченко, «Фейсбук»