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В Беларуси ликвидируют частные школы?

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  • 20.09.2022, 12:40
  • 3,328
В Беларуси ликвидируют частные школы?

Лукашенко назвал их «антигосударственной клоакой» и приказал ввести лицензирование.

На встрече с государственным секретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем Лукашенко прокомментировал ЧП в частной школе. Напомним, в конце прошлой недели в частной школе «Смарт скул» выстрелил в одноклассницу из пневматического пистолета.

«Начали разбираться, а там руководство школы, это по первой информации, они же на дух не воспринимают белорусское государство. Это что, там муть какая-то, какая-то клоака образовалась антигосударственная? Ну, 26 детей. Ну что это за школа? Поэтому я поручил немедленно ввести лицензирование, со вчерашнего дня. Народное образование, школы, вузы — это не та сфера, где мы шутить должны», — заявил он.

«Надо зачистить все до невозможности в системе образования», —добавил Лукашенко.

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