Жданов: Оккупанты уже готовятся ко входу ВСУ в Крым 2 20.09.2022, 12:41

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Олег Жданов

Вблизи села Чонгар российские военные заставляют местное население копать окопы.

Российские захватчики уже понимают, что вход украинских войск в оккупированный Россией Крым – это лишь вопрос времени.

Оккупанты уже изрядно испугались после успехов украинской армии на фронте и теперь «готовятся» к встрече с бойцами ВСУ в Крыму. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

Он отметил, что вблизи села Чонгар, расположенного в Геническом районе на Херсонщине, российские военные заставляют местное население принимать участие в возведении фортификационного оборудования позиций, угрожая им смертью.

«То есть выгоняют на принудительные работы местных жителей для того, чтобы рыть окопы и строить блиндажи и укрепления», – сказал эксперт.

Также он отметил, что украинские войска могут добраться до Крымского полуострова уже очень скоро. И оккупанты боятся этого.

«То есть они уже прекрасно понимают, что вход в Крым ВСУ – это просто вопрос времени. К тому же времени, я бы не сказал, что удаленного: в ближайшей перспективе, возможно, за несколько месяцев», – сказал Жданов.

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