Белорусские мастера создали уникальный автомобиль 1 20.09.2022, 12:49

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Гродненцы купили автомобиль и сделали из него что-то неповторимое и смелое.

Гродненские мастера показали машину, над которой трудились три с половиной года, — пикап BMW Е30 в стиле M3. Как шла работа над проектом, рассказывают журналисты «АвтоГродно».

Инженеры BMW дважды создавали пикапы из моделей M3: на базе Е30 в 1986 году и Е93 в 2011-м, отмечает издание. Такие автомобили использовались для задач курьерской экспресс-доставки. Теперь, спустя более чем тридцать лет, в одной из мастерских Гродно решили повторить смелую идею.

Как все начиналось? В 2017-м гродненец Владимир взял себе BMW Е30, однако машина год простояла в гараже без движения. О приобретении белоруса узнал его московский друг Кирилл. У мужчины родилась идея перекупить автомобиль и сделать из него что-то неповторимое и смелое. Для реализации задуманного обратились в гродненскую мастерскую UZPerformance.

— «Тройку» разобрали в ноль, до болтика. Самой сложной оказалась ситуация с кузовом. Не только потому, что нужно перекроить салон, а потому, что живые места у исходника находились с трудом. Из целого у нее можно припомнить передние стаканы, двери, крышу и телевизор. Все остальное, а это порядка 80% кузова, восстанавливали, — отметил один из сотрудников компании.

Подвеску собрали комбинированную: что-то от Е30, что-то — от Е36. В частности, от последний была взята более мощная тормозная система, потому что у Е30 по заводу шли более слабые тормоза, пояснил специалист.

Пикап оснастили двигателем V8 — четырехлитровым M60B40. Этот мотор в стоке развивает 286 л. с. и обладает крутящим моментом 400 Нм. Такой агрегат ставился на Е31, а также на «пятерки» и «семерки» в 1990-х годах. «Тройка» же не была рассчитана на подобные установки — двигатель в нее с трудом помещался. Нужно было переносить вакуумный усилитель тормозов, ставить другие коллекторы (использовали от BMW X5). Также делались термоэкраны, чтобы не грелось подкапотное пространство и чтобы звук V8 не был слишком громким, вспоминают авторы проекта.

Одновременно с установкой двигателя заново прокладывалась топливная и тормозная магистрали, варился выхлоп. Чтобы выхлопная труба не свисала под днищем и автомобиль оставался низким, создавались кастомные термоэкраны и крепления. Банки использовали компании Magnaflow.

Салон BMW проклеивался «шумкой», а сиденья отправлялись на реставрацию. В креслах меняли наполнитель, место ткани заняла кожа.

— Кабина у «легкового пикапа» маленькая, и, если две двери закрыть одновременно, давлением воздуха могло бы выдавить стекла. Поэтому вентиляцию сделали заново и продумали так, чтобы избыточное давление легко выходило наружу, — делятся мастера.

Обшивку кузова создавали с нуля из стекломата. На пол уложили влагостойкую фанеру, обклеенную дубовым шпоном с фрезеровкой под доску. Все это обработали лаком, который используется в судостроении. Теперь такой пол не боится осадков и перепадов температур. К слову, он разборный — под ним енаходится запасное колесо, достать которое можно не более чем за минуту.

Заднее стекло — от кабриолета BMW Е46, функционал подогрева сохранился.

В кузове есть подсветка, она запитана от задних фонарей и включается синхронно. Кроме того, у кузова есть крышка. Ее изготовили из композитных материалов с помощью специально созданной для этого матрицы.

Как отмечают создатели пикапа, машину уже увезли заказчику в Москву, впереди авто ждет покраска в камере. В дальнейшем авторы проекта надеются видеть свое детище на различных фестивалях — в том числе и на гродненском SunDay. Желание показать автомобиль на этом ивенте уже выразил нынешний владелец.

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