Эффект бумеранга: вернувшиеся из Украины оккупанты устроили террор в России 1 20.09.2022, 12:56

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Стало известно о нескольких скандальных историях.

Участники «специальной военной операции» в Украине после возвращения на территорию Российской Федерации уже показали соотечественникам свое нутро. Они устраивают погромы, вооруженные налеты и нападают на женщин – причем слетают с катушек даже распиаренные «вагнеровцы». Невероятно, но факт: некоторые готовы отправиться в тюрьму только для того, чтобы избежать новой отправки на войну, пишет obozrevatel.com.

Не оценил «заслуги»

В Туле вернувшийся из Украины оккупант избил стулом директора пиццерии. Военнослужащему российской армии просто не понравилось, что предприниматель не оценил его «заслуги».

Когда в пиццерию зашли трое мужчин в военной одежде, хозяин заведения сидел за одним из столиков. У одного из посетителей внезапно возник к нему классический русский вопрос: «Че смотришь?» Завязалась перепалка, во время которой военный объявил, что недавно вернулся со «спецоперации».

Однако владельца заведения этот факт нисколько не тронул. Он так и ответил: «Ну и что?» После этого гость вышел из пиццерии и вернулся уже с другом.

Обиженный невниманием гость взял стул и начал избивать им владельца, а также его знакомого. В конечном счете разнимать драку приехали сотрудники Росгвардии и задержали всех участников. Теперь «обиженным» грозит приличный срок за решеткой.

Пистолет к животу ребенка

На социально-оздоровительный центр под Смоленском, где жили вывезенные с оккупированной части Украины женщины с детьми, был совершен вооруженный налет . Его участником стали четверо военных. Один из них – лейтенант российской армии, вернувшийся в отпуск с войны, где, по его признанию, убивал людей.

«Компания ходила по первому этажу и стучала в двери комнат с криками: «Мужчины Чернигов – Киев, выходи!» В одной из комнат проживала беженка Марина с дочерью и сыном. Дочь открывает дверь – ей прямо пистолет к животу. После этого оружие приставили к виску самой Марины с вопросами: «Где твой муж? Есть муж? Откуда вы?» Это же пытались выяснить и у ее сына. После того, как мальчик рассказал, что в санатории находятся только беженцы из Луганской, Донецкой и Харьковской областей, мужчины ушли», – так описали ночные события свидетели.

Все нападавшие получили обвинение в хулиганстве, но остались на свободе, а зачинщик скоро вернется на войну. Хотя, как говорят его земляки, он был бы рад оказаться под следствием и не ехать снова на фронт.

Насильники переключились на своих

Вернувшиеся из Украины российские военные начали массово насиловать женщин и в своей стране. Об этом свидетельствует перехваченный СБУ разговор оккупанта с женой, работающей в правоохранительных органах.

«У нас в прокуратуре столько заявлений об изнасилованиях. Валуйки, Уразово, Вейделевка (поселки в Белгородской области. – Ред.)», – перечислила места преступлений женщина. На это ее супруг сказал сидеть дома, никуда не выходить в темное время суток и «никаких бровей и ногтей».

По словам жены оккупанта, случаи изнасилования участились с прибытием на ротацию российских солдат из других регионов.

«Мама говорит, что там и Владивосток приехал к ним, Ханты-Мансийск, Хакасия…» – уточнила она.

Женщина также рассказала историю о девушке, для которой знакомство с военнослужащим российской армии превратилось в изнасилование 15 солдатами.

Взрывные трофеи

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга задержали российского военнослужащего, который привез из зоны боевых действий в Украине «сувениры».

Просвечивая багаж на ленте, охранники обнаружили две сумки – в одной было пять ножей, в другой — четыре противопехотные гранаты и УЗРГМ (унифицированные запалы ручной гранаты модернизированные), спрятанные в термосе со сгущенкой.

53-летний оккупант объяснил силовикам, что участвовал в «спецоперации» и под Харьковом «взял трофеи». Ну что же, теперь, в соответствии с российским законодательством, ему грозит от шести до десяти лет тюремного заключения.

«Вагнеровец» слетел с катушек

Эпичное происшествие случилось в отеле Воронежа: мужчина с шевроном ЧВК «Вагнер» напал на сотрудников Росгвардии. Их вызвали в отель из-за скандала, который устроил мужчина в военной форме.

Когда на место приехали росгвардейцы, он начал скандалить еще сильнее и сыпал угрозами – в том числе изнасиловать силовика. «Вагнеровец» постоянно задавал риторический вопрос: «Ты знаешь, кто я такой?», а также говорил, что «защищает вашу страну». Буйный оккупант также заявил, что его позывной – «Марлин», и он якобы из спецгруппы 136-го полка.

После того, как «вагнеровец» перешел от угроз к действиям и ударил силовика, его завалили на пол, отходили дубинкой и ногами, а затем надели наручники.

На место вызвали следователей, и те подтвердили, что задержанный – доброволец, который всего несколько дней назад вернулся в Россию из Украины. В машине у него нашли 476 патронов калибра 9х19 мм. Мужчина объяснил, что боеприпасы просто завалялись и он о них забыл. На «вагнеровца» завели дело из-за незаконного хранения боеприпасов, и теперь ему грозит до пяти лет за решеткой.

Вышеперечисленное – только небольшая часть преступлений, которые совершают чудом выжившие в Украине российские военные. Теперь и граждане РФ в полной мере прочувствуют то, с чем уже столкнулись украинцы, оказавшиеся в оккупации. Правило бумеранга никто не отменял.

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