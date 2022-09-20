Президент Казахстана встретился с белорусским бизнесменом Аркадием Добкиным
- 20.09.2022, 12:57
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Они обсудили создание полноценного технохаба.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с главой ЕРАМ Аркадием Добкиным во время своего визита в Нью-Йорк. На встрече они обсудили создание полноценного технологического хаба в Казахстане, сообщает пресс-служба казахстанского президента.
У EPAM в Казахстане открыты офисы в трех городах — Астане, Алматы, Караганде. Работает около 1000 сотрудников. На сайте компании размещено 170 вакансий, в том числе для релокантов.
Отметим, что компания ушла из России и практически прекратила работу в Беларуси.