В Трудовой кодекс Беларуси собираются внести существенные изменения 3 20.09.2022, 12:58

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Какие новшества могут появиться.

В начале 2020 года в Беларуси начал действовать новый Трудовой кодекс, в котором обновили около 200 статей. Но и после этого в трудовые права работников вносились поправки. Например, сегодня в первом чтении приняли закон «Об изменении законов по вопросам трудовых отношений». Сайт onliner.by рассказывает, что изменится в правах работников, если его примут в такой же редакции (спойлер — некоторые из предложенных изменений хотели внести в законодательство еще год назад, но не внесли).

Освобождение от работы на время диспансеризации

Работникам хотят предоставлять освобождение от работы с сохранением зарплаты для диспансеризации. При этом частота прохождения диспансеризации будет зависеть от возраста работника.

Вместо одного выходного для родителей — сокращение рабочего дня

Родителям, воспитывающим детей, можно будет по согласованию с нанимателем сокращать продолжительность рабочего дня на один час вместо освобождения от работы на один день в неделю. Если это не будет мешать нормальной работе организации.

Оплачиваемый отпуск для написания диссертации

Сотрудники, работающие над диссертацией, смогут брать однократный отпуск с сохранением среднего заработка продолжительностью не более 30 календарных дней.

Деньги за вредность вместо молока

За работу с вредными и (или) опасными условиями труда работник сможет получать денежную компенсацию вместо выдачи ему молока.

Введут комбинированную работу

В Трудовой кодекс могут ввести возможность комбинированной работы — чередование работы дистанционно и на рабочем месте в организации. Напомним, понятие дистанционной работы лишь недавно внесли в Трудовой кодекс.

Вместо писем по почте — имейлы

Также предлагается узаконить электронную форму взаимодействия нанимателя и работника. В частности, наниматели смогут знакомить работников с документами, направлять им уведомления и получать согласие от работника не только в письменной форме, но и в электронном виде.

Работники не на полную ставку могут не обедать

Для работников со сменой не более 4 часов перерыв для отдыха и питания по желанию работника может не предоставляться.

Делить отпуск на много частей можно будет без колдоговора

Работник сможет разделять трудовой отпуск больше чем на две части не только в тех случаях, когда это предусмотрено коллективным договором, но и когда коллективного договора нет.

Обязательный отпуск для студентов и поступающих

Предлагается обязать нанимателя предоставлять отпуск без сохранения заработной платы работнику, который получает образование. Например, впервые получающим среднее специальное и высшее образование; получающим профессионально-техническое образование, без привязки к критерию «впервые».

Также нанимателя хотят обязать предоставлять работнику отпуск без сохранения заработной платы на время поступления его в учреждения образования для получения научно-ориентированного образования. Продолжительность отпуска будет составлять до 12 календарных дней.

Вычет сумм за питание

Наниматели смогут удерживать из зарплаты работника сумму, затраченную на его питание.

Сократят предпраздничный день для некоторых работников

Для работников не на полную ставку продолжительность работы в предпраздничный день будет сокращаться пропорционально продолжительности их рабочего времени. В действующей редакции такие работники уходят в предпраздничный день на час раньше, как и работающие на полную ставку.

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