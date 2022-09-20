Александр Вершбоу: На Путина растет давление 1 20.09.2022, 13:01

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Александр Вершбоу

Кремль, скорее всего, снова ошибется.

После успехов ВСУ в Харьковской области Россия будет пытаться перегруппироваться как можно скорее.

Также Кремль и дальше будет пытаться энергетически шантажировать Европу.

Такое мнение высказал в интервью ТСН бывший помощник министра обороны США по делам международной безопасности и бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу.

«Россия, скорее всего, перегруппирует свои силы как можно лучше, как только сможет, в целях стабилизации поля боя, пытаясь отменить по крайней мере некоторые недавние достижения Украины и консолидировать контроль над Донбассом. На Путина растет давление со стороны сторонников жесткой линии с целью усугубления конфликта, учитывая всеобщую мобилизацию, однако я считаю, что он будет продолжать сопротивляться этому шагу, потому что это может спровоцировать общественную оппозицию войне, пока незначительную, но которая в конечном итоге может поставить под угрозу контроль над властью Путина», — сказал он.

Александр Вербшоу также считает, что Кремль и дальше будет пытаться шантажировать Европу энергоресурсами, правда, скорее всего, безрезультатно.

«Путин все еще надеется, что российский энергетический шантаж подорвет европейскую поддержку санкций с наступлением зимы, и что США и их союзники устанут от бремени вооружения Украины перед лицом российских угроз эскалации. Однако Путин недооценил единство союзников в начале вторжения, и, скорее всего, он снова ошибется», — считает экс-заместитель генсека НАТО.

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