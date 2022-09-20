Новое исследование указало на гены, помогающие чувствовать ритм музыки 4 20.09.2022, 13:10

Танцуя или просто ритмично двигаясь под музыку, мы реализуем исключительно сложные механизмыю

Они связаны с восприятием звуков и координацией движений. У одних людей это получается лучше, у других — хуже, что отчасти связано с их наследственностью. К такому выводу пришли биологи, сопоставив геномы и способности к ритмическим движениям сотен тысяч человек, пишет Naked science.

Ученые из Вандербильтского института генетики воспользовались данными компании 23andMe, которая предлагает коммерческие услуги по секвенированию генома. Более 606 тысяч клиентов 23andMe согласились принять участие в исследовании и ответили на простой вопрос: «Можете ли вы хлопать под ритм музыки?». Подавляющее большинство, конечно, ответило положительно, но около восьми процентов сказали «нет». Далее ученые сопоставили данные генетического анализа тех и других добровольцев, проведя полногеномный поиск ассоциаций — связей между геномными вариантами и целевым внешним признаком.

Работа помогла обнаружить 69 однонуклеотидных участков, состояние которых коррелирует со способностью к ритмическим движениям под музыку. Некоторые из них относятся к генам, вовлеченным в развитие мозга, другие работают в нейронах слуховой коры, третьи — моторной. Многие эти гены участвуют в координации ритмичных движений, таких как дыхание и ходьба. Впрочем, ни один из них нельзя назвать «геном музыкальности»: это крайне сложный фенотипический признак, связанный не только с ДНК, но и с особенностями нервной системы, ее формирования и так далее. По оценкам генетиков, наследуемость ритмичности составляет лишь 13-16 процентов.

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