Российский спецназ взбунтовался в Херсонской области 4 20.09.2022, 13:14

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Оккупанты отказались укреплять свои позиции и требуют денег.

Бойцы роты специального назначения ВС РФ написали коллективный рапорт с заявлением об отказе выполнять боевую задачу под Херсоном. Участие в военных действиях в Украине полностью разочаровала захватчиков в так называемой спецоперации.

Об этом сообщили авторы Telegram-канала «Досье шпиона», которым попал в руки тот самый рапорт. Целая рота убеждена, что их держат как «пушечное мясо».

«Они подчеркивают, что их осознанно отправляют на укрепленные позиции многочисленных украинских войск. При этом, командование не обеспечивает ни поддержкой авиации, ни прикрытием военной техникой», – цитируют слова оккупантов в публикации.

Также российские солдаты негодуют на серьезные задержки и урезания обещанных зарплат. При этом раненые оккупанты получают низкокачественную медпомощь, а в некоторых случаях их травмы и вовсе никого не волнуют.

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