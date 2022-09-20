Лукашенко — Вольфовичу: Мы в котле 3 20.09.2022, 13:27

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фото: ТАСС

Диктатор панически боится белорусов как в стране, так и за рубежом.

Во время встречи с секретарем «совета безопасности» Александром Вольфовичем Лукашенко рассказал о «разворачивающих бизнес беглых». Об этом сообщает пресс-служба диктатора.

— Вот эти дни у меня было время, несмотря на занятость, все-таки подумать о том, что происходит в Беларуси. И когда начинаешь заниматься, кажется, мелочью, выходишь на очень серьезные вопросы, — заявил напуганный Лукашенко.

Диктатор считает, что в Беларуси есть «спящие беглые»

— Все больше и больше получаю информации, что те беглые и их родственники тут залегли тихонько, отлежались; сегодня разворачивают бизнесы и прямо говорят о том, что, вот, мы тут сейчас денежек поднакопим, а потом мы тут устроим бучу. А в Украине уже создаются некие не то полки, не то батальоны для свержения не только власти. Но для того чтобы перевернуть, оторвать Беларусь и присоединить к блоку НАТО, — заявил он.

— Нам нельзя успокаиваться. Мы в этом котле. Нам спокойно жить не дадут. Нас все время будут давить по всем направлениям. А эти «свядомыя» — это враги, — добавил диктатор.