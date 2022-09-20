Как белорусские водители достают санкционные масло и фильтры на авто 20.09.2022, 13:33

Почти все производители ушли из страны.

Цены на моторное масло скачут каждую неделю, в зависимости от партии серого импорта. А брендовые масляные фильтры вообще не достать.

Почти все производители моторных масел ушли от нас. Хотите масло Mobil, Shell, Total, Castrol – придется ждать и переплачивать, пока его привезут окольными путями. Про насущную ситуацию на рынке моторных масел Tochka.by узнала непосредственно у тех, кто осуществляет сервис автомобилей.

Шеф, все пропало

Мировые бренды поставили Россию на отмену. И нас заодно. Моторное масло официально осталось только бельгийское Wolf и немецкое Fuchs Titan.

«Еще в начале года моторное масло из-за проблем с энергоресурсами в Европе подорожало примерно на 20%. А после февраля из-за услуг логистических посредников случилось второе подорожание. В итоге масло стало дороже от 50% до двух раз», – рассказывает директор сервиса «Титан моторс» Михаил Арефьев.

В конце апреля МАРТ «наехал» на импортеров: почему так дорого. Они скинули ценник, но временно – на старую партию.

Везут моторное масло обходными путями, через Турцию, Казахстан. Каждый привоз цена скачет. Хорошо, что масло не нужно менять нежданно-негаданно, есть время осмотреться. Под заказ масло по сносной цене ждать не очень долго, около недели.

Все равны

Для каждой модели двигателя – свое масло по допуску. Владельцы авто с современными двигателями с непосредственным впрыском топлива вынуждены искать аналоги. Самые хозяйственные из них запаслись нужным маслом впрок.

«Весной каждый наш второй клиент просил положить в багажник фильтр и канистру масла», – вспоминает Михаил Арефьев.

В низком ценовом диапазоне тоже брешь. Там кучкуются российские производители моторных масел – «Газпром» и «Лукойл». Но у них из-за санкций проблемы с присадками, поэтому для современных двигателей такое масло не подойдет даже как аналог.

От замены до замены

Споры о том, как часто нужно менять моторное масло, не утихают. Пора их разрешить. Среди автомобилистов считается, что каждые 10 тысяч пробега. Но это не совсем так. Если лить масло строго по допуску, то регламент замены – через 15-20 тысяч. Правда, найти сейчас такое почти нереально. Или на аналогах кататься те самые 10 тысяч километров.

Также рекомендуется менять масло раз в год вне зависимости от пробега, потому что оно со временем теряет свои свойства. Даже в закрытой канистре моторное масло хранится не более пяти лет.

А что с фильтрами

Масляные фильтры с начала года подорожали в среднем в два раза. Только в абсолютных значениях это не столь чувствительно бьет по карману. Условно, с Br30 ценник на средний фильтр поднялся до Br60.

И если масло еще можно ввезти через посредников, то брендовые масляные фильтры куда труднее. Они под жесткими санкциями как товар двойного назначения.

Man, Bosch, KNECHT – эти расходники нам недоступны от слова совсем. Альтернатива – «хороший» Китай. Например, марка «Patron». Но сам факт, что владельцы премиальных авто вынуждены ставить китайский расходник, вызывает удивление.

Нужен во что бы то ни стало оригинал – придется просить ребят с западного побережья нашей страны привезти фильтр из Польши. Санкционку – мелкими партиями.

Итак, оригинальные фильтры стоят в два раза дороже, чем в начале года. Масло – наполовину. И нужно ждать, скрестив пальцы, поставку. Мы вернулись в советские времена, только без теплой ностальгии. Мороженое по 28 копеек не завезли, трава зеленее не стала, а вот дефицит – на месте.

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