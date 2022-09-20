Пугачева полностью подрезала Путину «подколенную жилу» 9 20.09.2022, 13:39

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фото instagram.com/alla_orfey

Примадонна смогла сделать совершенно невероятную вещь.

Советская и российская певица Алла Пугачева полностью «подрезала подколенную жилу» президенту РФ Владимиру Путину, поскольку сняла с него «благословение» людей в возрасте 40 плюс, которые обеспечивают ему легитимность и поддерживали восстановление СССР как культурной матрицы.

Путинскую политику определяют те, кому за 40, они обеспечивают президенту легитимность, рассказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире «Фейгин Live».

«Все, что 40 плюс в России и не только в России, - это люди, она является частью их самоидентификации, можешь себе представить масштаб… Она воплотила в себе все, что они инвестировали в свою молодость, все самое хорошее. Под нее женились, под нее разводились, под нее детей рожали…», - сказал он.

Советник ОПУ добавил, что Пугачева смогла сделать совершенно невероятную вещь.

«…первое и самое невероятное - она сумела одновременно быть любимой и народом, и системой, которая этот народ подавляла... ей было позволено в советское время вести себя невероятным образом, как личность с большой буквы, где, в принципе, это дело не приветствовалось, мягко говоря», - отметил он.

Арестович сказал, что система должна была задавить Пугачеву, но не задавила. Советник подчеркнул, что артистка не состояла в Коммунистической партии, не пела партийные песни, выезжала за рубеж, давала там концерты и позволяла себе очень опасные шутки.

«…она приобрела статус архетипа… это не просто конкретная женщина…, это архетипическая фигура для России, для постсоветского союза… Для огромных масс населения она была еще и учителем поколения…», - подчеркнул он.

По его словам, «в нее вложено столько, что она является суперскрепой их мироощущения».

"И вот эта скрепа бунтует против чувака, которому они поручили, они его легитимизировали воссоздать Советский Союз, как матрицу жизни, не в границах - это необязательно, хотя это и предусматривалось… И ключевая скрепа этой матрицы… сказала, что не, Володя, ты не справился, я против, все, что ты делаешь - это полное дерьмо», - добавил Арестович.

Советник полагает, что это «бунт СССР» против Российской Федерации.

«…большего удара этому режиму нанести было невозможно. Ну, разве что православная церковь взбунтовалась против Путина и официально пошла, тогда еще да… она ему подколенную жилу уже подрезала полностью, она сняла с него легитимацию, сняла с него благословение вот этого 40 плюс…», - поделился он.

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