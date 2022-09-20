«Очередь к кассе в 200 человек» 5 20.09.2022, 13:44

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Открытие магазина H&M вызвало ажиотаж и у гродненцев.

Из Беларуси все-таки уходит H&M. Это вызвало ажиотаж не только в Минске.

Чтобы купить брендовые вещи многие были готовы ждать часами и в Гродно, пишет сайт newgrodno.by.

Желание приобрести что-то именно от H&M объясняется просто. Некоторые думают, что второго шанса может и не быть.

Напомним, магазины бренда в Беларуси не работали с начала марта. Позже в компании пояснили, что планируют покинуть рынок страны. Поэтому магазины откроют лишь для того, чтобы продать остатки товаров. Новых завозов уже точно не будет.

Утром 19 сентября, как и было обещано, начал работу магазин бренда в гродненском ТРК Triniti. Покупатели пошли валом буквально с первых минут.

«Цены? Нормальные. Особенно на детскую одежду. Некоторые берут сразу много вещей. Как я поняла из разговоров покупают даже для еще не родившихся детей», — рассказала одна из покупательниц.

Кстати, пока больших скидок мы не заметили. Есть пару «красных» табличек, обещающих понижение стоимости, но большинство товаров на «белых» ценниках. Что почем? Джинсы, например, можно приобрести по цене от 54 рублей, мужской джемпер оценивается от 49,99 рублей, летняя куртка стоит 74,99 рублей.

Цены, видимо, многих устраивают. Иначе зачем стоять часами в очереди к кассе и примерочной

«Мы стоит четырнадцатыми с конца. Впереди нас еще человек 200», — буквально в режиме онлайн делился происходящим еще один читатель.

На фото и видео заметно, что очередь змейкой вилась по магазину, выходила из его дверей и растягивалась по торговому центру.

Если такой интерес к покупкам сохранится и далее, то на какое время хватит товаров? В магазине от комментариев на эту, а также на любые другие темы, отказались.

В апреле, когда свой магазин закрывал еще один крупный ретейлер, товары в нем разобрали буквально за пару недель. А вы успели купить то, что хотели?

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