Как в хлеву, но с иконами Николая II: появились фото штаба оккупантов в Казачьей Лопани 2 20.09.2022, 13:48

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Фото: Дергачевский городской совет

Его обустроили в помещении местного вокзала.

В недавно освобожденной Казачьей Лопани Харьковской области обнаружили штаб оккупантов. Его обустроили в помещении местного вокзала.

Соответствующие фото были опубликованы в Центре стратегических коммуникаций.

Фото: Дергачевский городской совет

Фото: Дергачевский городской совет

«Вашему вниманию фотографии железнодорожной станции Казачья Лопань и местного железнодорожного вокзала, где располагался военный штаб российских оккупантов», — говорится в сообщении.

Фото: Дергачевский городской совет

Фото: Дергачевский городской совет

На фото видно, что российские захватчики предпочитали жить в страшном беспорядке. В помещении вокзала была разбросана одежда.

Фото: Дергачевский городской совет

Фото: Дергачевский городской совет

Также среди разбросанных вещей нашли иконы и детские рисунки. Их присылали из российских школ для «поддержания морального духа» захватчиков.

Фото: Дергачевский городской совет

Фото: Дергачевский городской совет

ВСУ освобождают от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. 14 сентября в Минобороны уточнили, что с 6 сентября (за неделю) защитники Украины освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тысяч кв. км в Харьковской области.

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