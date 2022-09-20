Как картофельный шут заменил Жириновского 3 20.09.2022, 13:57

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«Заявления Лукашенко — это не дипломатия, а психиатрия», — считают белорусы.

Лукашенко запустил цепную реакцию дипломатических скандалов. Диктатор заявил, что США «подталкивают» Европу к военному противостоянию с РФ на территории Украины.

По его словам, единственным бенефициаром военного конфликта на территории Украины является Америка. «Сегодня Украина, завтра будет Молдова или страны Балтии, Польша или Румыния. Штаты раздувают войну в Косово, пытаясь давить на Сербию, подбрасывают уголь в тлеющие противоречия в Карабахе, мутят воду в Сирии. Об Украине я уже сказал. Не все просто в Афганистане и соседних государствах».

После этого белорусского посла вызвали на ковер в МИД Румынии, а затем дипломатическим демаршем отметилась Молдова.

Что белорусы думают о череде дипломатических скандалов, связанных с заявлениями диктатора? Сайт Charter97.org посмотрел, что пишут читатели в комментариях.

«Самое правильная реакция на заявления фашиста Лукашенко — никакой реакции. Он — пустое место. Караван идет, собака лает!»

«Шут картофельный!»

«Нашлась замена Жириновскому».

«Румыны и молдоване еще не в курсе. Поляки в курсе, поэтому и не отвечают. Все, что он говорит, это уже область не дипломатии, а психиатрии. Пусть психиатры ему и отвечают.

«Вы уже наверное забыли, что это помело бывший политрук, комсорг и лектор общества «Знание». Вот и несет свою покрытую нафталином ахинею, которую в его слабенькие мозги мозги заложили еще в совке. Не обращайте внимания на этого маразматика, время этих совковых мастодонтов давно ушло», — пишут читатели сайта Charter97.org.

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