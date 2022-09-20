Верховный суд изменил формулировку обвинения журналистки Катерины Андреевой 1 20.09.2022, 14:07

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Катерина Андреева

Заседание проходило в закрытом режиме.

Верховный суд Беларуси рассмотрел аппеляцию журналистки Катерины Андреевой в закрытом режиме, рассказал ее муж Игорь Ильяш.

Приговор журналистке «Белсата» оставили без изменений — 8 лет и три месяца лишения свободы. Но суд скорректировал формулировку обвинения: вместо «выдачи государственной тайны иностранной организации, иностранному государству» журналистскую деятельность Андреевой квалифицировали как «шпионаж».

Статья осталась прежней: ч. 1 ст. 356 УК. На приговор, срок и условия заключения корректировка обвинения никак не повлияла.

Напомним, 13 июля отбывающей наказание журналистке Катерине Андреевой вынесли приговор за «измену государству». Андрееву признали виновной «в выдаче иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям государственных секретов Республики Беларусь» и приговорили к 8 годам и 3 месяцам лишения свободы. Суть обвинений неизвестна.

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