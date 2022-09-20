Что аватарка в соцсетях говорит о человеке? 3 20.09.2022, 14:12

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Социологи провели новое исследование.

В интернете люди используют аватары. Ученые решили выяснить, какие цели преследуют пользователи, выбирая картинку для профиля — желание скрыться или это способ выразить свое цифровое «я». В ходе нового исследования, сотрудники Тринити-колледжа выяснили, что важны оба мотива. Так, выбор аватара, это не только творческий акт саморепрезентации, но и попытка эскапизма и выражение потребности в конформизме, пишет «Хайтек».

Как объясняют ученые, это обусловлено тем, что эксперименты в цифровом мире безопаснее. Они отметили, что влияние виртуальной среды на реальность активно подпитывалось последние два года физической изоляцией во время пандемии COVID-19. «Это делает нашу работу еще более актуальной», — пишут ученые в статье.

В ходе исследования социологи разработали новую систему оценки, которая сочетает в себе интерсекциональность и теорию социальной идентичности.

Интерсекциональность касается того, что пересечение идентичностей определяет включение или дискриминацию человека в определенных социальных контекстах. А теория социальной идентичности «отвечает» за социальную динамику через призму принадлежности к группам и объясняет, как представление человека о себе формируется его членством в этих группах.

Ученые выяснили, что при выборе аватара пользователю может потребоваться настроить свое видимое или узнаваемое представление в соответствии с тем, что ему доступно. Например, некоторые социальные приложения виртуальной реальности поддерживают только бинарную систему полов и стереотипные представления тела. В других случаях человек может захотеть выглядеть определенным образом, чтобы соответствовать сообществу, с которым он взаимодействует. В любом случае, «цифровое тело» (аватар) человека влияет на социальные взаимодействия и на то, подходят ли они определенным группам общества или нет.

Авторы работы отметили, что сегодня аватар — основа для миллионов ежедневных социальных взаимодействий в виртуальной среде, но они не обязательно отражают личность и характеристики пользователя.

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