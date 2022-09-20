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ВСУ ликвидировали майора-оккупанта, успевшего «отличиться» в Чечне

  • 20.09.2022, 14:14
  • 3,962
ВСУ ликвидировали майора-оккупанта, успевшего «отличиться» в Чечне

Вражеский офицер был убит во время бегства российских войск на Харьковщине.

Майор оккупационной армии РФ Александр Первов был ликвидирован украинскими защитниками. До войны в Украине он участвовал в боевых действиях в Чечне.

О ликвидации оккупанта сообщил полковник Вооруженных сил Украины, блогер Анатолий Штефан (Штирлиц). «Майор Александр Первов в Чечне не смог, а в Украине успешно провел операцию по свертыванию и организованной переброске с целью наращивания усилий на другом направлении», – написал он в своем Twitter.

Офицер также опубликовал фото ликвидированного оккупанта. Очевидно, Первов погиб при контрнаступлении украинских войск на Харьковщине. Бегство и разгром оккупантов минобороны РФ назвало «операцией по свертыванию».

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