Белорусов лишили премиум-подписки в LinkedIn 20.09.2022, 14:17

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Соцсеть объясняет это действующим экспортным законодательством.

Пользователи социальной сети LinkedIn, которые находятся в Беларуси, теперь не могут перейти с бесплатного аккаунта на платный. Те, кто пытается оформить подписку на премиум-аккаунт, получают сообщение об ошибке. Как пишет dev.by, соцсеть объясняет это действующим экспортным законодательством.

При этом у пользователей остается доступ к стандартной учетной записи.

Как сказано в политике компании, LinkedIn не может продавать, предоставлять по лицензии и вообще любыми способами доступ к Premium-подписке и другим платным продуктам или услугам физическим и юридическим лицам из списков американского Минфина и его подразделений. Беларусь включена в эти списки.

Если же покупать подписку из других стран, которые не входят в эти перечни, никаких проблем не возникает.

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