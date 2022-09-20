Белорусов лишили премиум-подписки в LinkedIn
- 20.09.2022, 14:17
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Соцсеть объясняет это действующим экспортным законодательством.
Пользователи социальной сети LinkedIn, которые находятся в Беларуси, теперь не могут перейти с бесплатного аккаунта на платный. Те, кто пытается оформить подписку на премиум-аккаунт, получают сообщение об ошибке. Как пишет dev.by, соцсеть объясняет это действующим экспортным законодательством.
При этом у пользователей остается доступ к стандартной учетной записи.
Как сказано в политике компании, LinkedIn не может продавать, предоставлять по лицензии и вообще любыми способами доступ к Premium-подписке и другим платным продуктам или услугам физическим и юридическим лицам из списков американского Минфина и его подразделений. Беларусь включена в эти списки.
Если же покупать подписку из других стран, которые не входят в эти перечни, никаких проблем не возникает.