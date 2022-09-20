Белорусская птицефабрика придумала хитрость, как поднять цены на тушки цыплят 3 20.09.2022, 14:31

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Креатив возмутил покупателей.

«Целого цыпленка уже не найти! В пакете тушка, разрубленная на две части, но она стоит дороже», — сообщила минчанка Алена (имя изменено) об обновленной продукции птицефабрики «Дружба», которую она увидела на прилавках магазинов. Женщина позвонила на предприятие и узнала, почему оно перестало поставлять в торговлю не разделанную птицу. zerkalo.io пишет, что ей ответили на заводе.

Фото: meatfrozen.ru

— Всегда покупала в фирменном магазине птицефабрики «Дружба» тушки цыплят-бройлеров, еще недавно килограмм стоил 5 рублей 52 копейки. Но несколько недель назад из продажи они исчезли, вместо них в пакеты начали фасовать цыплят, разделенных на две половины. Цена за килограмм выше — 6 рублей 46 копеек, якобы это кулинарный полуфабрикат, — рассказала Алена.

То есть рост цены, исходя из слов читательницы, — в пределах 17%

Женщина не хочет переплачивать почти рубль за услугу по разрубу, которую может сама произвести дома «за пару секунд». Возмущенная белоруска позвонила в отдел сбыта предприятия и узнала, почему производство начало так делать.

— Наше руководство приняло такое решение, мы сейчас производим именно такой вид продукции. Целая тушка снята с производства, потому что нам ее выпускать экономически не выгодно. В фирменных магазинах Минска еще по чуть-чуть продают целые тушки, но скоро их не будет, но вы можете купить целого цыпленка другого производителя, — сообщили на птицефабрике.

В отделе сбыта отметили, что на производстве сперва думали, что будут производить лишь полутушки временно, но потом все же линию решили полностью перестроить на этот вид продукции. На фабрике не видят смысла возвращаться к производству целой тушки.

— Мы сельскохозяйственное предприятие, нам трудно выживать. На этой разнице мы ничего не зарабатываем, как может быть кто-то думает и так преподносит. У нас много затрат на кормление, ветеринарные препараты, они очень подорожали и нам надо хотя бы их покрывать.

А разве можно так поднимать цены?

С 9 апреля чиновники ввели изменения по ценовому регулированию на некоторые товары. Одно из новшеств — допустимое ежемесячное повышения цен на социально значимые товары подняли с 0,3% до 1,2%. При этом превысить установленный предел повышения цен в 1,2% можно только с разрешения комиссии по ценообразованию при Совмине. Это ограничение ввели до конца декабря этого года.

Среди товаров, цены на которые регулирует государство, — охлажденное или замороженное мясо кур (в том числе цыплят-бройлеров), как в тушках, так и ее части (полутушки, четвертины, бедро, голень, окорочка, крылышки, грудка, набор для супа и другое). Не подпадает под госрегулирование фили и фарш из курицы.

Но тут есть нюанс. Ограничения по росту цен действуют на продукцию, которую выпускали производители до введения ценового потолка. Если же компания начнет выпускать новую продукцию, то она может установить на нее ценник на свое усмотрение, а затем придерживаться действующих ценовых ограничений. Вероятнее всего, по такой схеме поступили на птицефабрике «Дружба», разрезанная тушка теперь у них называется полутушкой.

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