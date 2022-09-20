Президент Украинской ассоциации футбола: Россия не сыграет на Евро-2024 2 20.09.2022, 14:31

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РФ не сможет участвовать в официальных матчах.

Сборную Россию не допустили к жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года, так что она не сыграет на турнире.

Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

По словам Павелко, сборная России как минимум до 2024 года не сможет участвовать в официальных матчах.

«Россиянам просто не к чему готовиться. Как и требовал, РФ не будет 9 октября в германском Франкфурте. И, по меньшей мере, до 2024 года им не светят официальные международные футбольные соревнования!

Евро-2024 пройдет без страны-агрессора! Слава Украине!» — написал Павелко.

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