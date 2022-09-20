На пороге битвы за Херсон 20.09.2022, 14:43

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Американский бригадный генерал спрогнозировал дальнейшие поражения РФ.

ВСУ продолжают свое наступление сразу на нескольких направлениях.

На юге враг зажат между силами обороны и правым берегом. Белогоровка возле Лисичанска в Луганской области полностью зачищена от российских оккупантов. Наверное, именно поэтому в Кремле решили достать из рукава свою заезженную пластинку о срочном референдуме на Луганщине, чтобы провозгласить ее по российской территорией.

Такую же схему Россия пыталась провернуть на Херсонщине и Харьковщине. Чем все закончилось мир хорошо видит – сокрушительным поражением и паническим бегством российских солдат с поля боя. По информации американского Института изучения войны, в ближайшие недели ВСУ, вероятно, удастся освободить Херсон и весь правый берег Днепра.

Ну а в Кремле заявляют, что у них все идет по плану, а российские пропагандисты уже договорились до того, что на самом деле на Харьковщине это была победа Москвы, а не поражение. Наверное, именно поэтому продолжают бить по украинской критической инфраструктуре, ударив «Искандером» по Южноукраинской АЭС.

Чтобы понять, чего ожидать на фронте, где еще посыпется оборона врага, и почему в США всерьез воспринимают ядерные угрозы Путина, ТСН поговорил с бригадным генералом в отставке, старшим научным сотрудником Центра Белфер при Гарвардской школе Кеннеди Кевином Райаном.

По словам американского бригадного генерала, украинские успехи на Харьковщине говорят нам о двух важных вещах.

Во-первых, украинские сухопутные войска способны не только успешно вести оборонные операции, но и наступательные, которым нужны различные силы и навыки. Это делает залог Украины изгнать российские войска гораздо более реальным.

Во-вторых, украинский успех в Харькове подтверждает оценки Запада, что война ухудшила качество и количество российских сухопутных сил.

«Следующие бои в этой войне, к сожалению, будут больше похожи на происходящие под Херсоном, чем на те, свидетелями которых мы были на Харьковщине, (то есть будут – ред.) более медленными и кровавыми. Российские войска сконцентрированы на Донбассе и юге Боевики «ДНР»/«ЛНР» будут воевать на «своей» территории. А Путин публично заявил, что Донбасс и Крым являются приоритетными для его "специальной военной операции», — считает Кевин Райан.

По словам американского генерала, на то, как долго продлится эта война, и чем она закончится, влияет много переменных.

«Россия пытается решить проблему нехватки подготовленных солдат-контрактников для ведения боевых действий. Украина должна наращивать большую боевую мощь, увеличивая личный состав и технику. Мероприятие должно сохранить и увеличить поддержку Украины. И, прежде всего, должно быть исключено использование ядерного оружия. некоторые из этих переменных Украина влиять может. А вот на некоторые — не может», — считает Кевин Райан.

Скорее всего, американский генерал подразумевал риск использования Путиным ядерного оружия. Наверное, именно поэтому президент США Джо Байден обратился к Путину:

«Не делайте этого. Не делайте этого. Не делайте этого. Вы измените лицо войны на непохожее ни на что со времен Второй Мировой войны».

Подытоживая, Кевин Райан отмечает: президент Зеленский заявил, что Украина должна одержать победу над Россией на поле боя.

«Но он также сказал, что эту войну можно окончательно завершить только переговорами. Когда началась эта война, казалось, что только Путин решает, когда начнутся переговоры. Однако сегодня это решение может принять и президент Зеленский. И каким-то образом решение придет», – подытожил американский генерал.

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