В Бресте за долги продают пентхаус в элитном доме 1 20.09.2022, 15:00

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Квадратный метр стоит всего 211 долларов.

В западной части Бреста, неподалеку от Брестской крепости, есть необычный по архитектуре жилой дом. В «десятых» тут собирались строить закрытый элитный комплекс «Старая крепость», но в итоге возвели только одно здание. Сегодня многоэтажка из красного кирпича давно заселена, без жильцов остаются только пара квартир, принадлежащих застройщику. Весной арестованное за долги имущество «Поли-Сервиса» уже выставлялось на площадке «БелЮробеспечение», однако самая большая квартира в доме так и не продалась. Сегодня пентхаус вновь пробуют реализовать — причем, по гораздо более низкой стоимости, пишет realt.by.

Речь идет о доме по улице Зубачева, 3А. Данный дом строился по индивидуальному проекту и позиционировался, как элитная новостройка. Застройщиком жилья выступала компания «Поли-Сервис».

Всего в доме с переменной этажностью (от 7 до 9 этажей) насчитывается 85 квартир. Все жилье в комплексе − больших размеров. К примеру, в доме совсем нет однушек, а самая небольшая двушка имеет площадь порядка 70 квадратных метров.

Выставленная на аукцион квартира − это пентхаус площадью 301 квадратный метр. Квартира № 22 расположена на седьмом этаже и состоит из четырех жилых комнат, кухни, двух коридоров, кладовой, двух санузлов, трех балконов и лоджии. Главная фишка квартиры − огромное панорамное окно в 100-метровой гостиной.

Отметим, что если в прошлый раз начальная цена лота составляла 398 тысяч рублей, то сейчас она снизилась более чем в два раза. Сейчас пентхаус готовы отдать за 159 тысяч рублей (начальная цена). Получается, что «квадрат» в необычной квартире оценили всего в 528 рублей (или 211 долларов).

К слову, 10 лет назад на старте продаж метр здесь стоил 1000−1200 долларов, сейчас, судя по предложениям из нашей базы квартир в Бресте, «квадрат» в доме на Зубачева, в среднем, тянет на 600−700 долларов. Имеются в виду варианты без отделки. Квадратный метр с ремонтом стоит 1100−1200 долларов.

Аукцион состоится 11 октября на электронной площадке по продаже имущества «БелЮробеспечение». Заявления на участие принимаются до 10 октября.

Как рассказывал ранее учредитель компании «Бугриэлт» Николай Тукин, дом в западной части Бреста строился тогда, когда в город активно приезжали россияне, которые интересовались недвижимостью. Однако пока дом возводили, рынок немного «приземлился», и все пошло не так, как представлял застройщик. В итоге, вместо нескольких элитных домов, застройщику удалось закончить только один объект − остальная земля, выделенная под проект, пока пустует.

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