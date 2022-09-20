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Боец ВСУ: Оккупанты убегали из Богородничного «голыми»

  • 20.09.2022, 15:08
  • 2,404
Боец ВСУ: Оккупанты убегали из Богородничного «голыми»

Стали известны подробности освобождения важного населенного пункта в Донецкой области.

20 сентября украинские СМИ показали освобожденное село Богородичное Донецкой области. Корреспондентка Мария Бибик показала БМП-2 оккупантов, которую захватили ВСУ и теперь будут использовать в борьбе с врагом.

На видео, опубликованном в Telegram-канале «Украина 365», военнослужащий Дмитрий рассказал, что половину всей военной техники россиян ВСУ сожгли, множество вооружения оккупанты просто бросили.

«Убегали голые», - подчеркнул собеседник журналистки.

Другой военный с позывным «Устим» показал руины разбомбленного жилого дома, на котором солдаты Путина попросту тренировались: стреляли по нему, подрывали. По населенному пункту осталось множество сгоревшей военной техники, которая не пригодна к использованию.

В финале сюжета Мария Бибик пообещала, что каждый город и село будут освобождены, а уничтоженная вражеская техника станет символом побед украинских героев.

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