Офицер ЦАХАЛа о белорусской армии: Построена не по талантам, а по лояльности 20.09.2022, 15:23

У них не будет сил даже окружить Киев.

Эксперт и офицер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Игаль Левин, который защищает Украину с оружием в руках, в «Еврорадио» высказался, на что может быть способна белорусская армия:

— Для начала отмечу, что судить о боеспособности армии невозможно, пока она не начнет воевать. Однако могу сказать, что, во-первых, армия Беларуси небольшая. Во-вторых, построена она не по талантам, а по лояльности.

Если Россия принудит белорусские войска участвовать в войне в Украине, у них не будет сил даже окружить Киев, не то что захватить. Однако они смогут вести боевые действия на границах, северных рубежах Украины и Беларуси. Такая буферная зона, чтобы просто оттягивать войска Украины.

По словам Левина, возможно на севере Киева есть украинские подразделения — на случай, если Беларусь вступит в войну открыто:

— Эти подразделения могли бы участвовать на Южном или Восточном фронте. Если начнутся боевые действия, они привлекут еще больше подразделений. Для Кремля это будет хороший вариант, который сможет облегчить им ситуацию на Юге и Востоке Украины. Это единственная цель, с которой ВС РБ могут заставить участвовать в войне.

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