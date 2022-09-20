Российский рынок мгновенно рухнул на триллион рублей 20.09.2022, 15:27

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Обвал произошел после голосования в Думе о военном положении.

Падение российского рынка акций, которое началось утром после заявлений Кремля о неготовности к переговорам с Украиной, к середине дня переросло в обвал - рекордный по масштабам с момента возобновления торгов в конце марта, сообщает finanz.

Индекс МосБиржи рухнул на 10,4%, потеряв триллион рублей капитализации за несколько часов.

Почти месяц роста российских акций были стерты в прах после того, как Дума в экстренном порядке приняла поправки в уголовный кодекс о военном положении, военном времени и мобилизации.

Отныне россиян будут наказывать тюремным сроком до 10 лет за отказ воевать и дезертирство. Такой же срок предусмотрен за неявку на военные сборы, причем ответственность будет распространяться не только на контрактников, но и на граждан, находящихся в запасе.

Наконец, в УК возвращается «сталинская статья» за сдачу в плен.

Одновременно власти оккупированных территорий Украины объявили о синхронном проведении референдумов по вхождению в состав РФ. Они состоятся 23-27 сентября методом «электронного голосования».

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