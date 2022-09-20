В Беларуси реальные зарплаты бюджетников усыхают из-за рекордной инфляции 2 20.09.2022, 15:49

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Зарплаты медиков и педагогов никак не догонят среднюю по стране.

В сентябре власти повысили на один рубль базовую ставку, то же самое планируют сделать в ноябре. В итоге в среднем зарплаты работников бюджетных организаций вырастут в среднем на 12 рублей. Это вряд ли компенсирует падение падение реальных зарплат у медиков и педагогов, начавшееся в этом году. А как росли их заработки раньше? Этот вопрос изучили журналисты zerkalo.io.

Врачи и учителя беднеют

В марте министр финансов Юрий Селиверстов пообещал, что бюджетникам не стоит ждать падения зарплат.

— Ждать снижения оплаты труда бюджетникам не стоит точно. Как вы знаете, если выше инфляция, в нашей стране это, наоборот, всегда сопровождалось компенсационными мерами по повышению зарплат, — заявлял тогда глава Минфина.

Но реальные зарплаты не послушались министра и пошли вниз. По итогам января-июля у среднего медперсонала средняя реальная зарплата упала больше, чем в любой другой сфере деятельности, — на 13,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. У врачей она снизилась на 12%. При этом номинальная зарплата (до уплаты налогов) у врачей выросла на 1,4%, а у среднего медперсонала она уменьшилась на 0,18%.

В том числе это связано с отказом от так называемых ковидных надбавок в июне этого года. Вместо них в июле этого года появились стимулирующие выплаты, связанные со сложностью работы медика. Но, судя по зарплатной картине июля, она не помогает компенсировать высокую инфляцию. В июле этого года номинальная зарплата в среднем по стране выросла на 11,7% к тому же месяцу прошлого года. У бюджетников она выросла на 13%. В том числе у педагогов — на 16,69%, у медиков — на 8%. А вот реальная у медиков упала на 8,9%, у учителей, воспитателей и профессоров — на 1,3%.

В сентября чиновники повысили базовую ставку, от которой зависят зарплаты бюджетников, но рост ее будет всего на один рубль, соответственно, это практически не повлияет на рост зарплат. Точнее, в Минтруда обещают, что после ее повышения в сентябре и ноябре в среднем зарплаты бюджетников вырастут на 12 рублей.

Зарплаты медиков и педагогов никак не догонят среднюю по стране

По итогам января-июля этого года у врачей и медперсонала средняя номинальная зарплата составляла 86% от средне по стране, а у педагогов — 81,7%. За более чем 10 лет это отставание сократилось совсем немного. Так, в 2011 году средняя зарплата медиков была 83,33% от средней по стране, педагогов — 77,34%. К 2018 году у первых она снизилась до 78,92%, у вторых — выросла до 81,38%.

Изменилась картина в 2020 году, когда врачам и медработникам стали доплачивать за работу с пациентами с ковидом. В итоге их усредненная номинальная зарплата превысила 91% от средней по стране. У педработников она в этот период была 82,8%. То есть за десять с половиной лет средний заработок учителей и профессоров приблизился к среднему по стране на 4,36 процентных пункта, а врачей и медсестер — на 2,76 процентных пункта.

При этом если сравнить, как выросла средняя номинальная зарплата с 2011-го до января-июля 2022 года, то рост оказывается более существенным в этих сферах, чем в среднем по стране. Если в целом средний заработок до уплаты налогов вырос почти на 722%, а у бюджетников — на 686,58%, то у медиков рост был 748,48%, а у педагогов — 768,04%.

Впрочем, неисполненное обещание главы Минфина вряд ли можно считать исключением из правила. В начале прошлого года Александр Лукашенко обещал педагогам довести зарплату до средней по стране. Осенью прошлого года Лукашенко заявил, что средняя зарплата врачей не может быть ниже 2 тысяч рублей, а учителям надо ее подтягивать. В феврале этого года он снова называл одной из важных задач — удержать выросшую зарплату врачей. Но, как видно, либо чиновники его не послушались, либо политик традиционно пересмотрел свои обещания.

Лукашенко обещал врачам к 2025 году — поднять до уровня 1,5 средней. А в начале прошлого года Андрей Лобович, который на тот момент занимал позицию замминистра труда и социальной защиты, говорил, что к 2025-му врачам и учителям зарплату поднимут в два раза. Исполнятся ли эти обещания — время покажет. Но учитывая, как стала набирать обороты инфляция, сейчас актуальнее говорить не о росте номинальной зарплаты, а о росте или хотя бы прекращении падения реальной.

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