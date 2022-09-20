Путин становится все более униженным и жалким 3 Игорь Эйдман

20.09.2022, 15:59

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Игорь Эйдман

В Кремле наметилась поляризация.

Военные поражения России привели к поляризации еще вчера лояльного и аполитичного российского общества, которое поделилось на условные партии Стрелкова-Прилепина и Пугачевой-Галкина. Первая - партия войны до победного конца любой ценой, вторая - партия мира и возвращения к спокойной (для них) жизни до 24 февраля.

Обе партии недовольны Путиным и после его неудач явно осмелели. Подобные настроения приняли массовый характер. Это видно по перманентным жестким наездам на власть с обеих сторон в социальных сетях.

Правящая элита пока против пахана открыто не вякает. Но и там наметилась поляризация. Понять кто есть кто, можно по степени энтузиазма, с которой тот или иной чиновник присягает войне и разгоняет урапатриотическую истерию.

Партия войны любой ценой - Кадыров, Пригожин, крымский губер Аксенов, Медведев, Шойгу и Патрушев, Симоньян и Соловьев. Сторонники партии мира в элите шифруются, но тихо подают сигналы, что война им на фиг не нужна. Скорее всего, к ним можно отнести Собянина и московское правительство, свердловского губернатора Куйвашева, да и премьера Мишустина и большинство его министров тоже.

Россия проигрывает войну, а Путин становится все более униженным и жалким. Значит вероятность столкновение этих партий растет.

Апдейт. Срочное проведение «референдумов» по аннексии оккупированных территорий сейчас продвигает именно партия «войны любой ценой», но я не уверен, что сильно сдавший Путин решится повышать ставки.

Игорь Эйдман, Facebook

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