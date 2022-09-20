В Минске срочник во время службы получил огнестрельную травму головы
- 20.09.2022, 16:29
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Сейчас он находится в реанимации.
По предварительным данным, вечером 19 сентября поступило сообщение об огнестрельном травмировании, при несении службы, 19-летнего военнослужащего войсковой части 3214, сообщает СК.
По непроверенной информации, выстрел произвел он сам из автомата Калашникова.
Сейчас молодой человек находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.
Выстрел не стал смертельным, но картина страшная: пуля снесла лобовую кость солдата, обнажив мозг.
В/ч 3214 принимала активное участие в подавлении общества. Ее служащие были задействованы в фальсификации выборов, а затем в массовых репрессиях.