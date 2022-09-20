В Египте археологи столкнулись с удивительной находкой 20.09.2022, 16:43

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Район Саккара — настоящая сокровищница древних реликвий.

Блоки древнего сыра были обнаружены внутри группы керамических сосудов с надписями на демотическом языке — древнеегипетском письме, обнаруженном на знаменитом Розеттском камне.

Представьте себе сыр, оставленный вне холодильника более чем на несколько часов в жарком засушливом климате. В голове сразу возникает запах мокрых носков и грязных ног. А теперь представьте себе сыр, оставленный без присмотра в каком-то безвестном хранилище на 2600 лет. Звучит, как выдумка, однако это не так, пишет Ancient Origins.

На самом деле это новая находка с которой столкнулись археологи, работающие в египетской Гизе в районе древностей Саккары.

Халлуми — традиционный кипрский сыр, приготовленный из смеси козьего, овечьего, а иногда и коровьего молока. Хотя его можно есть как сырым, так и легко жарить. Его эластичную, полутвердую текстуру можно сравнить с моцареллой.

По словам Мостафа Вазири, глава Службы древностей Египта блоки белого сыра были найдены в ходе египетской миссии в Саккаре внутри группы керамических сосудов с надписями на демотическом языке — древнеегипетском письме, обнаруженном на знаменитом Розеттском камне.

Район Саккара — настоящая сокровищница древних реликвий. За последние годы в районе некрополя было обнаружено более 100 саркофагов. Миссия египетских древностей работает на этом месте с 2018 года и в результате пяти археологических раскопок обнаружила множество захватывающих открытий.

Горшки с халлуми датируются 26-й и 27-й египетскими династиями (примерно 664-404 гг. до н.э.). Что интересно, изначально древний белый сыр назывался харам, однако во времена коптов (с III по VII века до н.э.) был заменен на халлуми.

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