В Беларуси растет количество продукции на складах 2 20.09.2022, 16:45

1,148

Экономика страны с каждым месяцем ощущает на себе влияние санкций все сильнее.

Появились официальные статистические данные о положении с количеством готовой товарной продукции, находящейся на хранении в Беларуси, пишет сайт mogilev.online.

Последние данные Белстата показывают, что в целом по Беларуси растет количество продукции на складах. Не исключением стала и Могилевская область — на 1 августа тут было складских запасов на 622,4 миллиона белорусских рублей. Относительно же объема среднемесячного производства в нашем регионе на складах Могилевщины скопилось 66,3% продукции. Это существенно больше, чем годом ранее — в августе 2021 года на могилевских складах и базах лежало только 52,8% выпущенных товаров.

Но есть и сравнительно хорошая новость — в списке областей по затоваренности на складах Могилевская область занимает последнее место в республике. Как по общему денежному выражению (при том что в Минске или Минской области и продукции выпускается намного больше), так и относительно уровня прошлого года. Так, на Могилевщине количество продукции на складах увеличилось только на 13,5%. В то же время в соседней Гомельской области — на 19,5%. А «чемпионом» тут стала Витебская область— с 44,5% прироста складской продукции относительно показателей того же периода прошлого года.

Что касается складирования относительно выпущенной продукции, то на 1-м месте тут стоит Гродненщина. В Гродненской области на склад попало 91,7% от произведенного за месяц.

При этом все это происходит на фоне сокращения объемов производства — за январь-июль выпуск промышленной продукции в Могилевской области уменьшился на 4,4%. По этому показателю Могилевщина — на 4-м месте в республике. Самый серьезный спад произошел в Минской области — 14,7 процента.

Безусловно, в первую очередь подобная ситуация связана с экономическими санкциями, введенными странами ЕС и США. Возможно, именно по этой причине наиболее существенный спад производства отмечен в Минской области, весьма сильно завязанной на международные рынки.

Области с более низкой экспортной ориентацией, в том числе и Могилевщина, оказались в данной ситуации менее подвержены рискам. Наиболее серьезное изменения в связи с санкциями в Могилевской области мог дать разрыв контрактов с компанией IKEA, для которой ранее производились большие объемы комплектующих для мебели в регионе.

Задача по переориентации экспорта из Беларуси на восточные рынки, поставленная в связи с санкциями, как могут свидетельствовать и выше приведенные данные — еще не выполнена. Внутренний спрос в Беларуси — пока слабый.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».