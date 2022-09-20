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На Херсонщине оккупанты хоронят своих солдат еще живыми

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  • 20.09.2022, 16:48
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На Херсонщине оккупанты хоронят своих солдат еще живыми

Российские военные не знают, что делать с большим количеством раненых.

На южном направлении российские оккупанты грузовиками свозят тела своих погибших солдат. В Новой Каховке уже зафиксировали второй случай массового захоронения военных.

Как пишет УНИАН, об этом заявил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

По его словам, захватчики не знают, что делать с большим количеством раненых, так как больницы уже забиты.

Хлань отметил, что из-за этого еще живых солдат оккупанты тоже хоронят. 

«Они привозят камазами трупы своих, закапывают их массово. Вместе с ними появляются и раненые военные. Они их тоже закапывают... Они нелюди и к своим, и ко всем остальным», - подытожил он.

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