На Херсонщине оккупанты хоронят своих солдат еще живыми

На Херсонщине оккупанты хоронят своих солдат еще живыми2
- 20.09.2022, 16:48
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Российские военные не знают, что делать с большим количеством раненых.
На южном направлении российские оккупанты грузовиками свозят тела своих погибших солдат. В Новой Каховке уже зафиксировали второй случай массового захоронения военных.
Как пишет УНИАН, об этом заявил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.
По его словам, захватчики не знают, что делать с большим количеством раненых, так как больницы уже забиты.
Хлань отметил, что из-за этого еще живых солдат оккупанты тоже хоронят.
«Они привозят камазами трупы своих, закапывают их массово. Вместе с ними появляются и раненые военные. Они их тоже закапывают... Они нелюди и к своим, и ко всем остальным», - подытожил он.