Белорусские айтишники рассказали, какие социальные бонусы есть в Польше, Литве, Германии, Канаде 20.09.2022, 16:56

Релоканты получают помощь не только от своих компаний, но и от государства.

После переезда релоканты получают помощь не только от своих компаний, но и от государства. Журналисты devby.io спросили у читателей, какие полезные социальные бонусы есть в тех странах, куда они перебрались, и как иностранцу их оформить.

Литва

1. Пособие на ребенка

Универсальная выплата, которая полагается всем детям с рождения и до 18 лет, а в некоторых случаях и позже — если они обучаются по программе общего образования.

Сейчас пособие составляет 80 евро в месяц.

— Гэтыя бонусы даюць толькi тым, у каго ёсць ВНЖ. Засабмітаць усе докі можна праз інтэрнэт — на сайце электронных паслугаў. Трэба дадаць туды фотакарткі ВНЖ дзяцей і бацькоў, а таксама даведку, што дзеці ходзяць у школу (нашы тады наведвалi беларускую анлайн, і падыйшла даведка па-руску — без перакладаў). Пачакалi 2-3 тыдні — і ўсё, — рассказал про порядок оформления пособия читатель.

Другому читателю пришлось ждать одобрения 2 месяца, при этом он добавляет, что «за все предыдущие месяцы с момента получения ВНЖ тоже все выплатили».

Семьи, которые воспитывают или опекают трех и более детей, имеют право на дополнительное пособие в размере 43 евро на каждого ребенка. По словам нашего читателя, дополнительно делать запрос на него не нужно — его включают автоматом.

2. Пособие по уходу за ребенком до двух лет

Зависит от зарплаты родителя, «рассчитывается непросто, но есть калькулятор», — рассказывает читатель dev.by. И подсказывает, где искать — здесь есть и другие калькуляторы, актуальные для Литвы.

Оформляется пособие аналогично предыдущему.

— Отличие от Беларуси: тут родитель может получать пособие, даже если он вернулся к работе, — говорит читатель.

Мы подались на выплаты и ждем решение. Когда подавались, я в Литве не работал и года. Чтобы получить выплату, нужно было подтвердить стаж в Беларуси. Ответ по стажу еще ждем. Но что классно: даже если время пройдет, все равно все деньги нам компенсируют. А в нашем случае это 800 евро в месяц или 9600 за год — достаточно много, — говорит читатель.

— В Литве таким пособием пользуются и папы, и мамы: пока ребенку нет года, родитель, что ухаживает за ним, не может работать — и пособие чаще оформляют на маму. А на следующий год в дело вступает папа, который обычно получает больше, — и уже от его зарплаты капает процент.

3. Выплаты перед школой «на карандаши»

— Калі пераводзілі дзяцей у літоўскую школу, нам прапанавалi атрымаць пару дзесяткаў еўра «на алоўкі» — гэта аднаразавы бонус. Але мы не сталі гэтым займацца, бо палiчылi, што да 1 верасня не паспеем падацца. Да таго ж былi сумневы, што дадуць, бо бонус прывязаны да прыбытку, а ў нас у сям’i 2 айцiшнiка — таму зарабляем няблага.

Германия

1. Возврат подоходного налога

— Переехал в Германию. По итогу 2021 года получил от государства возврат подоходного налога в размере 2000 евро — примерно. Особо делать для этого ничего не пришлось: в феврале в штатном режиме получил от работодателя справку о доходах и заполнил декларацию через онлайн-сервис. Спустя 2 месяца деньги вернулись на карту.

2. Пособие в связи с потерей работы

— В Германии все работники платят страховые взносы на случай потери работы — это что-то около 1,25% от брутто-зарплаты, а еще 1,25% покрывает работодатель. Так вышло, что я воспользовался страховкой по безработице ALG1 вскоре после переезда.

Я переехал в Германию в 2018 году, в 2020-м в нашей фирме назрели сокращения. Как и многие другие продуктовые ИТ-компании, что работают в ресторанном и туристическом домене, она изрядно пострадала из-за пандемии.

В компаниях о сокращении сообщают заранее — за 2-3 месяца. В течение трех дней после получения уведомления о расторжении контракта нужно уведомить федеральное агентство по труду (Agentur für Arbeit) о своей заявке на статус безработного.

Если вовремя уведомить государство, то с первого безработного дня тебе уже начисляют пособие, которое составляет около 60% твоей чистой заработной платы, но не более 1800 евро. Так как до этого я более года платил взносы, мне разрешили получать пособие до 6 месяцев — и все это время искать новую работу.

Безработные до 50 лет не могут получать ALG1 дольше года. Если висишь в статусе безработного дольше оговоренных сроков, то переходишь на другое пособие — ALG2, но оно для граждан и обладателей постоянного вида на жительство.

Коммуникация с агентством по труду велась на немецком — по почте, в том числе обычной, а не только электронной, и по телефону, и вот это давалось непросто. И тем не менее каждый мой день в статусе безработного был оплачен верно, медицинская страховка тоже покрывалась. Немецкие процедуры могут быть сложными, но зачастую они хорошо продуманы и по итогу справедливы.

Мы отдохнули, попутешествовали — осенью 2020 года это было вполне реально и за небольшие деньги, — а затем я перешел на новую работу.

Польша

1. Rodzina 500+

Это госпрограмма по поддержке семей с детьми. По ней каждый ребенок до своего совершеннолетия — то есть 18 лет — получает ежемесячно выплаты в 500 злотых.

— Для подачи нужно заполнить специальную форму со своими данными и данными ребенка и прикрепить туда фото карт ВНЖ, — рассказал наш читатель. — Подаваться нужно каждый год, так что мы заполняли заявку уже второй раз. В обоих случаях заявки рассматривали по 3 месяца и выплачивали сразу 1500 злотых, а это значит, что выплата насчитывается с момента подачи.

У других знакомых сроки рассмотрения заявки разные — от 2 до 5 месяцев, — но всем выплаты одобрили. Единственный момент: бывало и так, что в одной и той же семье один ребенок получал выплаты, а второй продолжал какое-то время ждать ответа по заявке.

2. 400+

Программа софинансирования расходов родителей на ясли/детсад. Составляет 400 злотых в месяц.

— Чтобы получить 400+, мы подали электронную заявку на сайте ZUS (для этого требуется, чтобы садик со своей стороны ее тоже подал). К заявке приложили фото паспорта, визы и свидетельства о рождении — с переводом, но не заверенным нотариусом.

Решения ждали чуть больше месяца — и успели сменить сад. И поскольку деньги поступают именно на счет сада, а он уже уменьшает сумму родителям, — сад перечислил полученные деньги уже на наш счет. На новый садик пришлось подавать новую заявку. Однако при стоимости частных яслей в 1000-2000 злотых 400 злотых — не лишние.

3. Dobry start 300+

Единоразовое пособие на школьные покупки.

— Родители школьников могут податься на плюс 300 злотых к школе, процесс аналогичен тому, как подаются на Rodzina 500+.

4. Bon turystyczny

Это виртуальные 500 злотых, которые можно потратить на проживание в отелях и гостиницах или на развлечения для ребенка. Начисляется на каждого ребенка в семье.

Чтобы получить бонус, нужно иметь BluеСard или карту Stałego Pobytu. Их обладателю рекомендуется завести профиль на платформе электронных услуг социального страхования ZUS — и там будет ваучер, который нужно будет активировать.

Наши читатели пишут, пользовались бонусными баллами по Bon turystyczny, чтобы рассчитаться в аквапарке, в термах и в гостинице.

5. Компенсация лекарств для лечения хронических болезней по Narodowy Fundusz Zdrowia

— Чтобы получить лекарства, надо обратиться к доктору, который выпишет рецепт. Так как у меня и жены страховые абонементы от работы, то это все бесплатно, — рассказал читатель, у которого жена больна диабетом.

— Сами рецепты, например на инсулин или тест-полоски могут быть как с полным покрытием (тогда платится только условно 3-4 злотых за рецепт) так и с покрытием 70%, а остальные 30% надо доплачивать. Врач выставляет рецепты в электронном виде — чтобы получить лекарство, достаточно просто показать рецепт в аптеке.

В итоге мы заплатили всего 3 злотых за рецепт, а получили и тест-полоски, и инсулин, и глюкометр, за определенный инсулин нам компенсируют 70% его стоимости — а в Беларуси это была серьезная статья расходов.

6. Ulga na start

Придумана для тех, кто работает как ИП. Первые 6 месяцев предприниматель из всех социальных выплат (ZUS) оплачивает только медицинскую страховку. Это позволяет ему существенно сэкономить. При этом остается и право вписать в свою страховку ZUS родных, без увеличения размера платежей.

Ulga na start распространяется только на самого предпринимателя. Если у него есть сотрудники, то за них взносы выплачиваются в полном объеме.

— Первые 6 месяцев льгота значительная. В зависимости от дохода (Читатель использует такую популярную среди айтишников-ИП форму налогообложения, как рычалт, где выплаты привязаны к размеру дохода. — Прим.) она может достигать 70% от полного зуса. Например, вместо 1460 злотых всего 335, или вместо 2130 злотых — всего 1000.

Когда льгота истечет, следующие 24 месяца можно платить сниженные взносы (preferencyjny ZUS).

7. Кредитные каникулы

А еще я воспользовался кредитными каникулами, которые распространяются на тех, кто взял кредит на жилье в злотых до 1 июля 2022 с целью проживания, — говорит читатель. — Заявки на кредитные каникулы можно было подавать с 29 июля. Из новостей я узнал, что в первые дни был большой поток заявок, и не решился подавать сразу — подал где-то в 20-х числах августа.

Сама процедура проста: в интернет-банкинге есть кнопка «Подать заявку на кредитные каникулы». Нажал — через час пришло подтверждение, что я воспользовался каникулами и следующие 2 месяца с меня не будет взиматься оплата за кредит. Но я по совету знакомых решил отправить эти деньги на погашение основного долга. Всего, от государства ожидается до 8 месяцев каникул, а это около 20 тысяч злотых в погашение основного долга.

Канада

1. Бесплатные языковые курсы

— Переехали с супругой в Монреаль. Город находится в той части Канады, где говорят по-французски. И хотя конкретно в Монреале можно жить и с английским, но провинция предоставляет курсы по изучению французского языка. Эти курсы не только бесплатны, но еще и нам доплачивают.

Так как супруга не работает и может ходить на курсы фулл-тайм, ей платят чуть больше 200 канадских долларов в неделю. Я хожу на парт-тайм-курсы после работы — три раза в неделю, и мне платят 78 канадских долларов в неделю.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».