Артиллерия ВСУ уничтожила батарею российских РСЗО «Град» 20.09.2022, 17:02

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Под обстрел попали и машины сопровождения с боеприпасами.

Вооруженные силы Украины уничтожили минимум пять реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и еще с полдесятка машин сопровождения с боеприпасами российских оккупантов в одном месте. То есть напрочь разбита полноценная батарея.

Об этом сегодня сообщил офицер 95-ой отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко, обнародовав на своей страничке в социальной сети «Твиттер» соответствующее видео, снятое им на месте происшествия на освобожденной территории.

Он похвалил украинских разведчиков, которые с помощью беспилотных летательных аппаратов нашли место перезарядки «Градов» противника и получили его точные геодезические координаты, а также артиллеристов, которые оперативно и точно по ним отработали.

Между тем, Генеральный штаб ВСУ сообщил, что с начала массированного вторжения (за период с 24 февраля по 20 сентября) уничтожено 318 российских РСЗО. В том числе, 6 из них за вчера.

Ось так іноді йдеш, дивишся і розумієш ну що справді ФАХІВЦІ! І гордість бере за наші Збройні Сили. Злагоджена робота наших розвідників і артелиристів і одним ударом знищено дивізіон російських РСЗВ ☠️

Вірте в #ЗСУ! 🇺🇦#ДШВ #95ОДШБр #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/9DlZxRCLvW — Yurii Kochevenko 🇺🇦 (@Kochevenko) September 20, 2022

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