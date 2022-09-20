Лукашенко обиделся на отказ ЕС финансировать программы в сфере таможни 20.09.2022, 17:12

1,306

Диктатора озаботило, сможет ли Беларусь заместить отсутствие этого финансирования.

Белорусский диктатор обиделся на отказ Европейского союза финансировать совместные с Беларусью проекты по совершенствованию инфраструктуры на пунктах таможенного пропуска.

«Европейский союз в свое время финансировал некоторые совместные программы в сфере таможни на нашей границе. В свое время они прекратили нам помогать, нас поддерживать в этом плане, отказались от исполнения программ», - сказал Лукашенко на встрече с главой таможенного комитета Владимиром Орловским.

Лукашенко уточнил у Орловского, смогла ли Беларусь заместить отсутствие этого финансирования своими мерами. «Мы не потеряли эти программы, продолжаем совершенствовать инфраструктуру таможенных органов?» – спросил он.

Евросоюз свернул взаимодействие по отдельным направлениям сотрудничества с режимом Лукашенко после президентских выборов в 2020 году. Последующие события (инцидент с самолетом Ryanair, миграционный кризис, война РФ в Украине) вынудили ЕС усилить санкции.

Напомним, 30 июля Польша сообщила о завершении строительства забора на границе с Беларусью. Его длина составляет 186,25 км, на строительство ушло 49 тыс. тонн стали. Стоимость проекта оценивается в 353 млн евро. К середине сентября забор планируют оборудовать электронными средствами: датчиками движения, видеокамерами и тепловизорами.

Литва завершила строительство забора на границе с Беларусью 29 августа этого года.

В Латвии строительство забора на границе с нашей страной продолжается. Его планируют закончить к 2024 году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».