В Беларуси за неделю заметно подорожали овощи 20.09.2022, 17:21

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Фрукты тоже дорожают, а некоторые и вовсе пропали с прилавков.

Томаты и перец, которые брали на закатки сетками, за неделю заметно подорожали. Фрукты тоже дорожают, а некоторые и вовсе пропали с прилавков, пишет «Ганцавіцкі час».

Хиты продаж – перец и томаты

Если ранее в Ганцевичах и в других райцентрах можно было затариться томатами по 80 копеек за килограмм, то сейчас самые дешевые продают по рублю, а дорогие по 1,70 руб.

На рынке в Бресте стала более заметна разбежка в цене в зависимости от свежести и товарного вида томатов. На прошлой неделе на брестском рынке помидоры продавали по 1-2 рубля, сейчас по 0,5-3 рубля.

Цена на перец тоже пошла вверх. В Ганцевичах на рынке перец предлагают по 3-4,5 рубля, а на прошлой неделе был по 2,7-3,8 рубля за килограмм.

Рыночные «пропажи» и новинки

С похолоданием дорожают и уходят с рынка огурцы. В Ганцевичах цена на огурцы поднялась до 2,5 рубля, в Бресте можно купить по 1-3 рубля за килограмм.

В Бресте резко подорожали баклажаны и кабачки. Максимальная цена на эти овощи также подскочила на рубль: баклажаны продают по 3,5 рубля, кабачки по 2,5 рубля. На ганцевичском рынке кабачков уже нет.

Но зато на прилавках добавился лук-севок по цене от 7,5 рублей за килограмм. Это значит, что огородники уже готовятся к зиме.

Фрукты – лидируют в цене

Садоводы активно сбывают богатый урожай: яблок, слив и груш. На рынках в Ганцевичах и Березе местные яблоки продают по 2 рубля за килограмм, в Бресте можно выбрать по одному рублю. Садовые груши и сливы предлагают покупателям по 2-4 рубля за килограмм.

Привозные фрукты продаются слабо, может потому что цены на некоторые из них зашкаливают. Самый дорогой это киви, который в Бресте и Березе продают по 9-10 рублей за килограмм.

На Ганцевичском рынке нет ни киви, ни бананов. По словам предпринимателей, на закупке цены на эти фрукты «космические», поэтому и не берут.

В целом покупателей на рынках стало меньше. По мнению продавцов, многие занимаются переработкой своего урожая, а у кого нет своего участка – ждут ярмарок.

К примеру, в Ганцевичах ярмарки запланировано провести:

• 24 сентября,

• 1 октября,

• 22 октября.

Обычно ярмарочные цены ниже рыночных.

Для сравнения более подробно цены на рынках смотрите в таблице.

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