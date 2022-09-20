Один из банков Беларуси отменил лимиты на снятие долларов в своих банкоматах 1 20.09.2022, 17:46

2,444

Ограничения по евро пока остаются.

Клиенты «Альфа-Банк» с 20 сентября могут снимать валюту в долларах без ограничений. Об этом сообщила пресс-служба финучреждения в своем телеграм-канале.

«Мы вернули стандартные лимиты для наших карт. Их можно легко изменить в InSync. Для этого зайдите в раздел «Продукты» — выберите нужную карту — «Управление» — «Лимиты по карте». Новости касаются как обычных карт, так и корпоративных», — сообщили в пресс-службе.

Лимит на снятие евро в банкоматах — до 1000 — пока остается.

Клиенты других банков могут снимать доллары в банкоматах «Альфа-Банк». В том числе с карт банков-нерезидентов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».