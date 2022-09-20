Режим отказал в визе руководителю представительства ЕС Дирку Шубелю 6 20.09.2022, 17:56

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Дирк Шубель

Теперь он может потерять статус посла в нашей стране.

Беларусь отказала в визе руководителю представительства ЕС Дирку Шубелю. Это означает, что он может потерять статус посла Брюсселя в нашей стране, так как не сможет выполнять свои прямые функции.

Официальный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано назвал решение беларуских властей «недружелюбным шагом, который еще больше ограничит узкие дипломатические контакты и двухсторонние отношения между ЕС и Беларусью», сообщил «Белсат».

Напомним, 6 сентября временную поверенную в делах Евросоюза в Беларуси Эвелину Шульц задерживали после суда по делу «Революционного действия». Дипломатка провела в РУВД Фрунзенского района Минска около двух часов.

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