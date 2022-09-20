закрыть
20 сентября 2022, вторник, 19:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Режим отказал в визе руководителю представительства ЕС Дирку Шубелю

6
  • 20.09.2022, 17:56
  • 2,348
Режим отказал в визе руководителю представительства ЕС Дирку Шубелю
Дирк Шубель

Теперь он может потерять статус посла в нашей стране.

Беларусь отказала в визе руководителю представительства ЕС Дирку Шубелю. Это означает, что он может потерять статус посла Брюсселя в нашей стране, так как не сможет выполнять свои прямые функции.

Официальный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано назвал решение беларуских властей «недружелюбным шагом, который еще больше ограничит узкие дипломатические контакты и двухсторонние отношения между ЕС и Беларусью», сообщил «Белсат».

Напомним, 6 сентября временную поверенную в делах Евросоюза в Беларуси Эвелину Шульц задерживали после суда по делу «Революционного действия». Дипломатка провела в РУВД Фрунзенского района Минска около двух часов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Полк Калиновского — это бриллиант
Полк Калиновского — это бриллиант Богдан Яременко
Удалить опухоль
Удалить опухоль Андрей Санников
Лукашенко ответит за последствия санкций на МТЗ
Лукашенко ответит за последствия санкций на МТЗ Артем Черников
Пять полковников – рубль
Пять полковников – рубль Ирина Халип