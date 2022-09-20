Экспорт российской нефти обвалился до минимума с первого месяца войны 4 20.09.2022, 18:03

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Река нефтедолларов неожиданно начала мелеть.

Река нефтедолларов, которая течет в направлении российского бюджета, снабжая Кремль деньгами для войны с Украиной, неожиданно начала мелеть.

По итогам первой половины сентября экспорт российской нефти из морских портов обвалился на 26% - с 3,42 до 2,54 млн баррелей в сутки, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию танкерных перевозок.

Средний объем нефтяного экспорта за последние четыре недели, который позволяет сглаживать краткосрочные колебания, составил 2,92 млн баррелей в сутки. Это самое низкое значение со второй половины марта, после чего российский экспорт стал быстро расти за счет наращивания покупок Индией, Китаем, Турцией и другими азиатскими странами.

Европейский импорт упал до самого низкого уровня в этом году: среднесуточные поставки за четыре недели по 16 сентября сократились на 18% по сравнению с периодом неделей ранее – до 804 000 баррелей.

Это уже половина от максимальных для Европы уровней текущего года, которые наблюдались в конце февраля – начале марта.

С 5 декабря в ЕС начнет действовать эмбарго на закупки нефти, а 5 февраля — нефтепродуктов из России. Из-за этого, по прогнозу Международного энергетического агентства, России ежедневно придется искать, кому продать 2,4 млн баррелей (1 млн нефтепродуктов и 1,4 млн – сырой нефти). Производство в России к февралю 2023 г. упадет до 9,5 млн баррелей в сутки, что на 1,9 млн меньше, чем в феврале 2022 г., ожидает МЭА.

Закупки российской нефти азиатскими странами сейчас не позволяют полностью компенсировать падение экспорта в Европу, отмечает Bloomberg. Тем более что они пусть понемногу, но тоже сокращаются: средний объем поставок в Азию за четыре недели по 16 сентября составил 1,68 млн баррелей в сутки против 1,73 млн неделей ранее и 2,05 млн на пике в середине апреля.

Сокращение экспорта, снижение цены нефти и увеличение дисконта, с которым продается сорт Urals (до $21,5 за баррель за месяц по середину сентября с $18,7 месяцем ранее), привело к падению доходов бюджета от экспортной пошлины до самого низкого уровня за последние 12 недель. За неделю по 16 сентября они составили $126 млн (максимум был в середине апреля – $232 млн). При сохранении этой тенденции доходы от экспортной пошлины могут упасть на 15% в октябре, указывает Bloomberg. На уровне $6,06 за баррель она будет самой низкой с февраля 2021 г.

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