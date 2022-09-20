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Лживый и алчный психопат: в Украине показали фильм о богатстве Лукашенко

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  • 20.09.2022, 18:09
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Лживый и алчный психопат: в Украине показали фильм о богатстве Лукашенко

Диктатор – мировой рекордсмен по количеству дворцов.

Спецпроект «Гроші» украинского телеканала «1+1» показал первую часть фильма о богатстве диктатора Александра Лукашенко.

«Из-за войны в Украине Лукашенко боится потерять власть. Он вцепился в нее еще в 94-м, и с тех пор считает Беларусь личным имуществом. Власть – смысл его жизни. Российская пропаганда слепила из него образ простоватого «президента»-колхозника, главу «братского народа». Но это хитрый, лживый, трусливый, алчный и сказочно богатый маньяк-психопат, способный на все, чтобы оставаться у власти. И главное, не потерять свои дворцы, самолеты и золотые унитазы», – говорится в описании к фильму.

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