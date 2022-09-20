Ходжес: РФ может призвать много неподготовленных людей, но положительного эффекта не будет

Ходжес: РФ может призвать много неподготовленных людей, но положительного эффекта не будет4
- 20.09.2022, 18:20
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Сейчас у России значительные проблемы с кадрами.
Военное командование РФ может принять решение о призыве большого количества людей и перебросить их в Украину с минимальной подготовкой, но это не даст положительного эффекта для Кремля.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил бывший командующий войсками США в Европе, эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики, генерал США в отставке Бен Ходжес.
По его словам, сейчас у России есть значительные проблемы с кадрами. На это влияет сокращение населения, отсутствие мотивации воевать, недавние успехи ВСУ на фронте и последствия «ужасных условий, жесткой дедовщины и убогого руководства в армии».
При этом Ходжес отметил, что Россия может расширить «скрытую мобилизацию» и вербовку, поскольку ей не важно, сколько солдат убито или ранено.
«Они могут решить призвать много людей и отправить их в бой с минимальной подготовкой и плохой экипировкой. Но это не будет иметь положительного эффекта для Кремля в следующем году или около того», — подчеркнул генерал в отставке.