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Ходжес: РФ может призвать много неподготовленных людей, но положительного эффекта не будет

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  • 20.09.2022, 18:20
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Ходжес: РФ может призвать много неподготовленных людей, но положительного эффекта не будет
Бен Ходжес

Сейчас у России значительные проблемы с кадрами.

Военное командование РФ может принять решение о призыве большого количества людей и перебросить их в Украину с минимальной подготовкой, но это не даст положительного эффекта для Кремля.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил бывший командующий войсками США в Европе, эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики, генерал США в отставке Бен Ходжес.

По его словам, сейчас у России есть значительные проблемы с кадрами. На это влияет сокращение населения, отсутствие мотивации воевать, недавние успехи ВСУ на фронте и последствия «ужасных условий, жесткой дедовщины и убогого руководства в армии».

При этом Ходжес отметил, что Россия может расширить «скрытую мобилизацию» и вербовку, поскольку ей не важно, сколько солдат убито или ранено.

«Они могут решить призвать много людей и отправить их в бой с минимальной подготовкой и плохой экипировкой. Но это не будет иметь положительного эффекта для Кремля в следующем году или около того», — подчеркнул генерал в отставке.

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