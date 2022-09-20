Reuters: Молдова начала искать альтернативу российскому газу 20.09.2022, 18:40

Кишинев уже выбрал семь компаний для обеспечения газом.

Молдова выбрала семь компаний для обеспечения газом со следующего месяца, если поставки от российского «Газпрома» будут прерваны.

Об этом сообщает Reuters.

«Молдова может воспользоваться 300 млн евро, предоставленным Европейским банком реконструкции и развития в случае прекращения поставок из России», — заявил вице-премьер Молдовы Андрей Спину.

Спину заявил, что Молдова выбрала семь компаний поставщиков газа, но «Газпрома» среди них нет. Причиной этого называют «непредсказуемость» российской компании.

В Молдове заявила, что «Газпром» может прекратить подачу газа, если не будет выполнено одно из условий контракта — завершение аудита накопившегося долга за поставки, оцениваемые в 709 миллионов долларов.

Государственная газовая компания «Молдовагаз» заявила, что оплатила августовские поставки и должна была внести аванс за сентябрь в размере 33,89 млн долларов.

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