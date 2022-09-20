В поезде «Москва-Брест» у белоруса украли 6 тысяч евро 1 20.09.2022, 18:49

Деньги украл попутчик.

31-летний брестчанин ехал в плацкартном вагоне из Москвы в поезде «Москва-Брест». При себе у него была косметичка, где лежали 6000 евро, 200 долларов США, 3500 российских рублей и 35 белорусских рублей, сообщает УВД Брестского облисполкома. Эти деньги у него и украли.

Выяснилось, что обладатель крупной суммы по дороге выпивал. Когда выходил на улицу, то сумочку всегда брал с собой, а по возвращении ставил на столик.

В конце концов, пассажир сходил в туалет и лег спать. Проснулся, открыл сумочку, которая стояла на столике, но денег уже не было, как и одного из попутчиков.

Похитителя милиция задержала по горячим следам. Им оказался 35-летний, ранее не судимый житель Лидского района Гродненской области.

Он рассказал, что зашел в туалет и увидел ту самую косметичку, забытую его попутчиком.

Заглянул, увидел крупную сумму денег и забрал их. А косметичку поставил на столик. Вышел он в Минске.

Задержали его по месту жительства и похищенное изъяли. Следователями возбуждено уголовное дело за кражу.

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