Сенаторы США анонсировали новые санкции против РФ 20.09.2022, 18:55

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Новый пакет планируют ввести из-за решения Кремля аннексировать Донбасс.

Американские сенаторы предложили новый пакет санкций в отношении России после того, как прокремлевские администрации оккупированных областей Украины синхронно объявили о проведении референдумов по вхождению в состав РФ.

Крис ван Холлен, демократ от Мэриленда, и Пэт Туми, республиканец от Пенсильвании, считают нужным ввести новые ограничения на поставки российской нефти, нефтепродуктов, газа и угля, следует из их совместного заявления, опубликованного на сайте сената.

По идее ван Холлена и Туми, администрации США следует вводить вторичные санкции в отношении стран, которые нарастили закупки российских энергоносителей после начала войны в Украине.

Для каждой из стран-покупательниц, по мнению сенаторов, следует установить потолок импорта из России — на уровне средних довоенных значений. Те же государства, которые «существенно» превысили прежние объемы, должны ответить перед американским Минфином. Ему сенаторы предлагают дать право накладывать блокирующие санкции и замораживать корсчета банков, обслуживающих сырьевую торговлю сверх лимита.

Одновременно ван Холлен и Туми призывают администрацию Джо Байдена вслед за Евросоюзом установить «потолок цен» на российскую нефть, который к тому же должен снижаться на треть каждый год — до тех пор, пока не достигнет точки, где добыча в России окажется на грани убыточности. По оценке Минфина США, это уровень в 44 доллара за баррель — при ценах ниже извлечение нефти из российских недр становится нерентабельным.

Банки, которые проводят платежи по ценам выше «потолка», по мнению сенаторов, также должны подвергаться вторичным санкциям — с блокировкой корсчетов и де-факто отключением от долларовых расчетов.

Новый санкционный пакет должен стать «критическим компонентом в помощи Украине» по «отражению российской агрессии», подчеркивают ван Холлен и Туми. Цель санкций — «отрезать от финансирования» военную машину президента Владимира Путина путем «уменьшения доходов России от продажи энергоносителей», говорится в заявлении сенаторов.

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