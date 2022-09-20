Как белорусы покупают бэушные авто в Европе 2 20.09.2022, 19:03

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Купить авто за границей получается дешевле, чем дома.

Цены на самые бюджетные новые машины в Беларуси начинаются сейчас от 16 тысяч долларов, хорошие бэушки тоже поднялись в цене, многие из них выгребли перекупы. Поэтому некоторые белорусы решают пригонять автомобили из Европы. Они рассказали «Зеркалу»

, что благодаря льготам по уплате таможенных платежей для многодетных и инвалидов, купить их за границей получается дешевле, чем дома.

«В объявлениях состояние авто идеальное, в реале в каждой «косяки»

Елена (имена героев статьи изменены) с мужем живут недалеко от границы с Польшей, у них есть шенгенская виза. Когда возникла необходимость купить автомобиль, то пара решила, что отправится за ним в Польшу, машины в Беларуси у них «не вызывали доверия». Чтобы заплатить за авто меньше таможенной пошлины, супруги обратились к многодетным родственникам — попросили их оформить машину на себя.

— Нам повезло с родными — они согласились нам помочь бесплатно. Потому что сейчас многодетные семьи организовали «бизнес» — за услугу по льготной растаможке они берут от 250 до 500 долларов (634−1269 рублей, здесь и далее конвертация по курсу НБ Беларуси. — Прим. ред.), — рассказала Елена.

По указу № 140 «О возмещении таможенных пошлин, налогов» предусмотрен возврат 50% таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате при ввозе на территорию Беларуси транспортных средств для личного пользования. Под льготную категорию подпадают инвалиды I или II группы, родители (усыновители, удочерители) в многодетных семьях. Растаможить льготно автомобиль можно раз в год.

— Муж мониторил польские интернет-площадки по продаже транспорта. Машин нужной нам модели было много, но их очень быстро раскупали. Поэтому мы решили поехать в Варшаву и «ловить» авто на месте.

Белорусы два раза ездил в Польшу, были там около недели, их траты за этот период составили около 800 долларов (2030 рублей). Мужчина смотрел несколько машин, но в каждой находились какие-то «косяки», хотя в объявлениях продавцы расписывали состояние авто как идеальное.

— Мы уже потом узнали, что у поляков автомобили — это целый бизнес. Они скупают машины в Германии, ремонтируют и приводят их в порядок, а потом продают их дороже под видом беспроблемных. Что радовало — у них пробег не скручивают, за это большие штрафы.

Нужной машины белорус не нашел, чтобы не терять время и деньги, решил купить более-менее подходящую. А потом в Беларуси ее перепродать и продолжать искать ту, которая ему необходима.

— Он взял авто 2018 года выпуска за 7700 долларов (19 543 рубля). Мы сразу выдвинулись домой, но ночью застряли на нашей таможне: перед нами на оформление было около 25 машин, одно работающее окно банка, коллапс возле окон, где сидят таможенники. Кстати, наш автомобиль был самый дешевый, рядом были почти новые джипы, BMW, Audi, Porsche.

Ожидание в очереди и оформление на таможне затянулось часов на 20. В результате льготная растаможка и «разные бумажки» обошлись белорусам в 2500 долларов (6345 рублей), полная бы стоила 4500 долларов (11 421 рубль). Стоимость авто получилась 10 200 долларов (25 888 рублей), по словам Елены, за такие в Беларуси просят от 13 000 до 15 000 долларов (32 995−38 071 рубль) в зависимости от пробега.

Машину выставили на продажу за 12 000 долларов (30 457 рублей), через неделю ее купил мужчина из России. В это же время на интернет-площадке в Германии нашлась нужная супругам модель авто 2016 года за 9000 долларов (22 842 рубля).

— В Германии были знакомые ребята, которые занимаются перегонкой авто, мы попросили их посмотреть эту машину (за услугу заплатили 150 евро или 380 рублей) и оставить залог, если она окажется хорошей. Машины раскупались очень быстро, мы ее боялись упустить. Авто у немцев оказалось отличным, все, как написано в объявлении, поэтому решили брать. Продавец даже сбросил 1000 долларов (2538 рублей).

Когда муж Елены приехал в западную Германию оформлять авто, контора, которая оформляла транзитные номера, поначалу не хотела их давать — «услышали от кого-то Белоруссия и подумали, что это Россия». Пришлось прибегать к помощи знакомых, которые объяснили, что Беларусь и Россия это не одно и то же.

— Муж перегонял авто сам. В этот раз у нас на таможне обошлось без мучений — такой очереди, как в первый раз, не было, да и супруг знал куда идти, что делать, чтобы все было быстрее.

Вторая машина обошлась супругам в 10 800 долларов (27 411 рублей), 2800 (7106 рублей) затянули «бумажки» и растаможка (полная была бы около 5500 долларов или 13 959 рублей). Пара, хоть и повозилась с поисками, покупке рада, говорят, что хорошо сэкономили — такая машина у нас стоит примерно на 4000 (10 152 рубля) дороже. Но авто надо полностью обслужить, на это еще уйдет около 500 долларов (1269 рублей).

«Если захочу ее продать, то могу накинуть сверху 5000−7000 евро и она уйдет»

Несколько лет назад многодетный отец Вячеслав имел печальный опыт покупки машины из Европы через знакомого посредника — он передал ему большую сумму денег, которыми надо было оплатить автомобиль, а тот их проиграл. Тем не менее в этом году с тем же вопросом белорус снова обратился к посреднической фирме: он захотел приобрести для своей семьи минивэн в максимальной комплектации и с маленьким пробегом.

— Фирма искала в Германии объявления о продаже нужного авто, показывала их мне. Я и сам тоже занимался поиском. По стоимости стартовал от 20 000 евро (50 734 рубля) и постепенно дошел до 30 000 евро (76 101 рубля), — вспоминает мужчина о том, как начиналась покупка.

Нужная машина нашлась примерно через месяц, находилась она на юге Германии и стоила 22 600 евро (57 329 рублей). Преодолевать расстояние в тысячи километров, чтобы посмотреть на авто, Вячеслав не планировал — все эти заботы он возложил на фирму.

— Посредники забронировали автомобиль, внесли аванс. Через некоторое время сказали, что мне надо полностью оплатить стоимость машины. Небольшим бонусом было то, что немцы скинули 300 евро (761 рубль), так что машина стала стоить 22 300 евро (56 568 рублей).

А вот с переводом денег в Германию возникли проблемы из-за того, что Вячеслав работает в России и зарплата у него в российских рублях. Мужчина искал варианты, как перевести деньги в Беларусь, так как действуют ограничения по переводам, также он решал вопросы с конвертацией денег и отправкой их за границу.

— Удалось перевести деньги в Беларусь лишь четырьмя этапами, за каждый сверху брали процент, который в деньгах каждый раз составлял 25 евро (63 рубля). Отправить деньги в Германию удалось лишь через один белорусский банк: он принял белорусские рубли, немцам пришла сумма в евро.

Машину доставляли в Минск на автовозе, она была на складе временного хранения таможни, Вячеславу пришлось лишь отправиться туда, чтобы предъявить свои документы и оформить авто на свое имя с уплатой пошлины по льготному тарифу. На все оформление у него ушло не больше четырех часов.

В результате минивэн обошелся автомобилисту в 29 000 евро или 73 564 рубля: в сумму также входит оплата услуг фирмы (700 рублей за подбор машины и 1000 евро или 2536 рублей доставка), около 3000 евро или 7610 рублей растаможка и утилизационный сбор, а также дополнительные документы).

— Авто я доволен, оно в отличном состоянии, в сервисной книжке вся его история. Я даже крышку капота не поднимал, потому что знаю, что там все в порядке. Из расходов — только поменял тормозные колодки, да еще надо будет купить зимние колеса. Уверен, что если захочу ее продать, то могу накинуть сверху 5000−7000 евро (12 683−17 756 рублей) и она уйдет — россияне сразу схватят.

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