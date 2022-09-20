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В Гродненской области заметили россиян в форме с буквами V и Z

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  • 20.09.2022, 19:17
  • 19,638
В Гродненской области заметили россиян в форме с буквами V и Z

Белорусы прогоняли их в Россию.

В воскресенье, 18 сентября, во время празднования 615-летия знаменитого храма Святого Архангела Михаила в Сынковичах Зельвенского района внимание «привлекли» люди в необычной военной форме. Они как-то стояли отдельно и сразу было видно, что это не белорусы, передает «Радыё Рацыя».

Все мужчины были одеты в форму, характерную для русских казаков. И на рукавах каждого из них мелькали буквы V и Z. Это сразу же вызвало недовольство пришедших на праздник белорусских православных верующих. Многие подходили к ним и спрашивали, что они делают в Сынковичах и зачем сюда приехали, мол, езжайте в свою Россию.

Надолго в Сынковичах «туристы» не задержались. Быстро покинули праздник, сели в автобус с гомельскими номерами и уехали.

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