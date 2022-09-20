В РФ начали разбирать ледоколы из-за нехватки запчастей для кораблей 4 20.09.2022, 19:37

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иллюстрационное фото

Ранее россияне начали разбирать на запчасти самолеты и вертолеты.

«Росморпорт» начал списывать часть флота в качестве доноров запчастей для своих кораблей вслед за авиаперевозчиками, которые из-за санкций уже используют одни воздушные суда для ремонта других. Так, дизельный ледокол «Ермак» станет донором аналогичного ему ледокола «Красин», рассказал РБК заместитель гендиректора «Росморпорта» Василий Стругов.

О поиске организации, которая разберет ледокол на запчасти, компания объявила в начале августа. Предполагается, что с судна снимут более 700 единиц оборудования. Работы в Большом порту морского порта Петербурга проведет местное ООО «КИТ» почти за 2,7 млн рублей. Благодаря ледоколу-донору «Росморпорт» надеется подготовить «Красин» к зимней навигации.

«Понятно, что это короткий период доноры рано или поздно закончатся. На самом деле номенклатура тех запчастей и агрегатов, которые там [на судах-донорах] имеются в наличие она недостаточна: с рынка ушли производители», — признал Стругов.

Всего «Росморпорт» обладает флотом почти в 290 судов, из которых использует 268. Эти корабли обслуживают 65 портов в 24 регионах. Для из бесперебойной работы пришлось разобрать на части 22 судна, которые не находились в эксплуатации. «Они стали судами-донорами, что тут скрывать», — подытожил Стругов.

Помимо этого российским оборудованием планируют оснастить построенные в Финляндии ледоколы 1970-х годов «Капитан Драницын», «Капитан Хлебников», «Капитан Чечкин», «Капитан Букаев», «Капитан Чадаев» и «Капитан Зарубин». По словам Стругова, это наиболее используемые в течение года суда из прошлого века, и срок их работы планируют продлить на 15 лет.

В августе крупные российские авиакомпании, начали разбирать одни свои лайнеры на запчасти для ремонта других. Новые поколения самолетов — A320neo, A350, Boeing 737 MAX и 787 — необходимо постоянно обновлять. Однако оба производителя прекратили техническое обслуживание парка российских авиакомпаний и поставки им запчастей. Позже на подобный шаг пришлось пойти перевозчикам, в распоряжении которых есть вертолеты Robinson и «Ансат».

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