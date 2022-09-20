«Работать в странах-соседках стало выгоднее» 20.09.2022, 19:46

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Предприниматели — о возможном повышении налогов, которое сейчас обсуждают лукашисты.

Власти активно меняют условия работы для предпринимателей — сужает возможности для «льготного» кредитования, увеличивают размеры налогов. Со следующего года для ИП могут заметно поднять подоходный налог. «Зеркало» спросило у таких бизнесменов, как они к этому относятся.

Власти собираются со следующего года полностью исключить возможность для ИП работать по упрощенной системе налогообложения, увеличить ставки единого налога, а в качестве основного налогового режима использовать подоходный налог с увеличением его ставки с 16 до 20%, а с 2024 — до 25%. Иными словами, налоговая нагрузка на предпринимателей может увеличиться еще больше. А учитывая падение экономики, их финансовое состояние вряд ли будет улучшаться. Пока эти предложения по увеличению налогов для ИП отправили на доработку.

Несколько предпринимателей рассказали нам, что уже в этом году их обязательства перед государством увеличились в 2−2,5 раза, а у кого-то — даже в три. По их прогнозу, в следующем году ситуация станет хуже. «На каждую заработанную 1000 рублей примерно 500 будет уходить на налоги. Плюс затратная часть около 200 рублей. Это интернет, дорога, банковское обслуживание», — говорит один из предпринимателей, который работал по упрощенной системе налогообложения. В результате роста расходов, он вынужден был повысить цены на свои услуг. Итог: две организации, с которыми работал на постоянной основе, предпочли расторгнуть договорные отношения.

«Я два месяца работаю, а третий — плачу налоги, практически все, что зарабатываю, уходит на них где-то 80%», — говорит Иван (имена всех собеседников изменены). По его мнению, рост налогов негативно скажется на качестве как товаров, так и оказываемых услуг.

— Качество упадет. Притом всего. Продавцы будут закупать некачественный товар дешевле, чтобы хоть как-то выжить. Мы ведь все связаны, значит, это замкнутый круг. У меня нет денег покупать хорошие товары в магазине, я ищу что-то подешевле, соответственно, похуже. Мой клиент не может платить за хороший сайт, потому что после налогов у него ничего не осталось. Значит, мы, несмотря на то, что расходы выросли, не сможем поднять цены, потому что денег у покупателя нет, притом по той же причине, по какой их нет и у меня.

Деятельность Владимира связана с маркетингом и IT. По его словам, в этом году ему удалось сделать так, чтобы изменения не сильно ударили по финансам. А вот в следующем году, как говорит он, налоговая нагрузка увеличится не меньше, чем в три раза: вместо налога в размере 6%, который применяется при упрощенной системе налогообложения, будет общий налог, причем в разы выше. «К нему можно добавить еще и налог на рекламу 20% налог, который платится раз в квартал», — говорит предприниматель.

В этом году, рассказывает Владимир, работы стало больше, но многие услуги он оформляет через ИП в России, потому что там ниже налоговая нагрузка и меньше бюрократии. Но есть клиенты, которые соглашаются работать только внутри страны.

— С ними продолжается работа здесь. Всю остальную активность вывожу туда, где меня привлекают, а не пытаются выгнать. Так как работы стало больше, стараюсь команду загружать по максимуму: хочется пережить все безболезненно для работников.

Расходы на банковское обслуживание пока остаются прежними, а выплаты в ФСЗН, по его словам, вырастут на 1−2 тысячи рублей в год. Что будет в следующем году, продолжает Владимир, пока непонятно. Но признается, что уже продумал три варианта действий. Если налоги превысят 19%, то он планирует оформить микроорганизацию, «чтобы сохранить работников и последних белорусских клиентов».

— Для этого варианта соберем костяк клиентов на обслуживание организации внутри страны и дальнейшее развитие будет остановлено. То есть самообеспечение, подбор новых кадров на вырост — и все. Весь упор на деятельность будет делаться в РФ и Польше. Даже если где-то там будет сложнее, то такой вариант предсказуем и легко масштабируется с учетом объемов рынков, — объясняет он.

Развиваться в Беларуси Владимир видит смысл в том случае, если в стране будут какие-то послабления для сферы IT. Но и в этом случае он не исключает вероятности ухода с белорусского рынка.

— В то время, как все соседи делают послабления, чтобы помочь малому бизнесу, дать людям шанс самостоятельно решать проблемы по мере их поступления, абстрагироваться от всего и перестроить бизнес с учетом новых реалий, мы почему-то решили искоренить возможности для предпринимателей наладить свой бизнес на начальном этапе. Крайне обидно, что моя страна снова считает, что надо увеличить показатели по мясу, когда молока уже нет. В конечном итоге ничего личного, просто бизнес, ведь работать в странах-соседках стало намного выгоднее, чем в Беларуси, — говорит он.

Третий вариант разработан на случай, если суммарный налог вырастет до отметки 22%, с учетом отчислений в ФСЗН, страховых взносов, налога на рекламу.

— В этом случае находить финансово выгодные проекты на рынке такого размера, как Беларусь, — это задача, которая не стоит траты ресурсов. Тогда я перевожу себя в статус самозанятого и полностью сворачиваю любую предпринимательскую деятельность в Беларуси, кроме сопровождения постоянных клиентов.

Николай трудится в торговле. Трудности у него начались не в этом году, а еще раньше. По его словам, ДФР предъявило ему претензии из-за якобы неправильно уплаченных налогов, хотя у налоговой к нему никогда вопросов не было. «В инспекции МНС говорили, что налоги платились правильно и по закону, но отправляли разбираться с КГК самого», — говорит он.

— Поэтому на данный момент работаем (если так можно сказать из-за судов, выплат, допросов и заморозки счетов) по максимально возможной системе налогообложения, — отмечает он и переходит к вопросу увеличения налоговой нагрузки на предпринимателей. — Государство планомерно переводит бизнес на максимально возможную систему налогообложения: никаких единых налогов, «упрощенки» — платите по максимуму. Формально такие условно льготные системы налогообложения еще есть, ими можно пользоваться.

В этом году, по его словам, люди стали все покупать менее активно, в результате примерно на 10% упал розничный оборот. Предприниматель говорит, что некоторые точки вынуждены закрываться, это на руку торговым сетям и крупному бизнесу. При этом, отмечает Николай, труднее стало честным предпринимателям, но ничего не меняется для тех, «кто платит зарплаты в конвертах, не сертифицирует товар при ввозе из-за границы».

На вопрос, что изменится со следующего года, Николай предлагает посчитать:

— Раньше, например, вы покупали товар за 1000 рублей. Делали свою наценку условно в размере 50% и продавали его за 1500 рублей. При этом вам нужно было заплатить налог УСН 5%, то есть 75 рублей. А теперь вы покупаете товар за 1000 рублей, и хотите сделать наценку 50%, но вы уже работаете с НДС. Значит, конечная цена получается 1600 рублей. То есть для покупателя цена увеличивается — он заплатил на 6,6% больше. А государство при этом получает налога в два с половиной раза больше.

Игнат — предприниматель в сфере IT. Несколько лет он жил и работал в России, но сохранял ИП в Беларуси, здесь же платил налоги. А после увеличения налоговых выплат по упрощенной системе налогообложения решил закрыть ИП в нашей стране и открыть его в России «по патенту». «В этом году перевел бизнес в Россию. Налог всего 3%. Для Беларуси мой уход — это минус 400 долларов налогов в месяц», — отмечает он.

Дополнительный раздражитель, по его словам, — то, как в белорусских банках организована обязательная конверсия выручки в рубли. В результате «при выдаче прибыли порой забирают суммы, аналогичные налогам».

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